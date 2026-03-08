0 800 307 555
ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року

Експерти назвали автомобілі, які ламаються найчастіше
Експерти назвали автомобілі, які ламаються найчастіше
При виборі автомобіля водії враховують велику кількість критеріїв, і одним з найважливіших для багатьох є надійність. Кросовер GMC Acadia визнали найненадійнішим новим автомобілем 2026 року. Ця модель дуже часто виходить з ладу.
Як пише SlashGear, експерти Consumer Reports визначили найненадійніші автомобілі 2026 року. Вони враховували дані про поломки конкретних моделей, а також відгуки реальних власників цих транспортних засобів.
GMC Acadia давно завоював репутацію дуже ненадійного автомобіля. Більш того, багато проблем цього кросовера є досить серйозними.
У виданні підкреслили, що якість збірки GMC Acadia викликає питання, а продуктивність моделі залишає бажати кращого.
Також у кросовера висока витрата палива, а механічні проблеми, пов’язані з двигуном і трансмісією, виникають дуже часто.
ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року:
  1. GMC Acadia
  2. Rivian R1T
  3. Chevrolet Blazer EV
  4. Mazda CX-90 Plug-in Hybrid
  5. Genesis GV60
  6. Mazda CX-90
  7. Kia EV9
  8. Kia EV6
  9. Honda Prologue
  10. Chrysler Pacifica Hybrid

