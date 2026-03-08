ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року 08.03.2026, 00:13 — Технології&Авто

Експерти назвали автомобілі, які ламаються найчастіше, Фото: GMC

При виборі автомобіля водії враховують велику кількість критеріїв, і одним з найважливіших для багатьох є надійність. Кросовер GMC Acadia визнали найненадійнішим новим автомобілем 2026 року. Ця модель дуже часто виходить з ладу.

Як пише SlashGear , експерти Consumer Reports визначили найненадійніші автомобілі 2026 року. Вони враховували дані про поломки конкретних моделей, а також відгуки реальних власників цих транспортних засобів.

GMC Acadia давно завоював репутацію дуже ненадійного автомобіля. Більш того, багато проблем цього кросовера є досить серйозними.

У виданні підкреслили, що якість збірки GMC Acadia викликає питання, а продуктивність моделі залишає бажати кращого.

Також у кросовера висока витрата палива, а механічні проблеми, пов’язані з двигуном і трансмісією, виникають дуже часто.

ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року:

GMC Acadia Rivian R1T Chevrolet Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid





УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.