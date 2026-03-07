BYD представив електричний флагман Datang Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

BYD презентував електричний кросовер із запасом ходу 950 кілометрів

Китайський автогігант BYD презентував новий флагманський кросовер Datang, який стане найбільшою та найдорожчою моделлю в лінійці Dynasty. Модель отримала запас ходу до 950 км, мегаватну швидку зарядку та технології, які мають вивести бренд у преміальний сегмент. Офіційний запуск новинки очікується у першій половині 2026 року.

Про це пише Cnevpost.

Електрокросовер із рекордним запасом ходу

Головна особливість Datang — дуже великий запас ходу. У повністю електричній версії автомобіль може проїхати до 950 км на одному заряді.

За словами виробника, це один із найбільших показників серед великих електричних SUV у світі.

Модель отримала друге покоління фірмової батареї Blade Battery, яка відома високою енергетичною щільністю та підвищеною безпекою.

5 хвилин зарядки — і можна їхати

Datang побудований на 1000-вольтовій електричній архітектурі, яка підтримує мегаватну швидку зарядку. За даними BYD, п’яти хвилин підключення до зарядної станції достатньо, щоб отримати запас енергії для щоденних поїздок.

Це рішення має стати відповіддю на головну проблему електромобілів — тривалий час заряджання.

Потужність і динаміка

Повнопривідна версія електричного флагмана прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди.

Габарити Datang також відповідають статусу флагмана: довжина понад 5,2 метраколісна база 3130 мм 7 -місний салон із конфігурацією 2+2+3.

Другий ряд отримав окремі крісла zero-gravity, а аудіосистема має 27 динаміків.

Серцем мультимедійної системи став 3-нанометровий автомобільний процесор, що відповідає за роботу цифрового кокпіта.

Лідар і «Боже око»

Datang оснащений системою допомоги водієві God’s Eye.

На даху встановлено LiDAR, який забезпечує роботу функцій асистованого керування як на трасах, так і в місті.

Підвіска також відповідає преміальному статусу моделі. Кросовер отримав пневматичну систему DiSus-A з двокамерними амортизаторами, а також керування задніми колесами.

BYD іде у преміум

Новий Datang стане флагманом сімейства Tang у лінійці Dynasty.

Очікується, що його ціна перевищить 400 тисяч юанів (приблизно $58 тисяч). Це означає, що BYD активно розширюється у преміальний сегмент електромобілів.

Для порівняння, нинішні моделі Tang продаються у Китаї за цінами від 179 800 до 289 800 юанів.

У 2025 році сімейство Tang продали тиражем 154 908 автомобілів, що майже відповідає результату 2024 року.

З появою Datang BYD розраховує посилити позиції на ринку великих електричних SUV, де вже активно конкурують Tesla, Li Auto, Nio та інші китайські бренди.

