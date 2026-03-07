Інвестиції в агентний ШІ зростають, але окупності досягають лише чверть компаній
Понад 80% світових компаній уже інвестують у агентний штучний інтелект, а половина глобальних лідерів очікує досягти найвищого рівня технологічної зрілості до кінця 2026 року. Разом із тим лише чверть організацій досягають окупності (ROI) у кількох напрямках одночасно, що підкреслює потребу в системному підході до масштабування інновацій, розвитку талантів та партнерських екосистем.
Про це свідчать дані нового звіту KPMG Global Tech Report 2026.
Скільки компаній вже впроваджують ШІ
88% організацій уже вкладають кошти у технології ШІ, а 50% планують досягти найвищого рівня зрілості ШІ до кінця 2026 року. Водночас сьогодні лише 11% компаній перебувають на цьому рівні.
Звіт показує, що ШІ стає стратегічно важливим елементом бізнес-моделі: 74% опитаних компаній бачать бізнес-цінність від використання ШІ, але лише 24% досягають ROI у кількох напрямах одночасно.
Особливу увагу компанії приділяють розвитку людського капіталу. 53% респондентів відчувають нестачу кваліфікованих фахівців, а 92% вважають, що керування агентами ШІ стане необхідною компетенцією найближчими роками.
Провідні організації поєднують технологічний прогрес із навчанням команд, створюючи основу для швидкої адаптації та масштабування.
Експерти KPMG підкреслюють роль партнерств і технологічних екосистем: 90% компаній планують розширювати альянси для прискорення навчання, впровадження інновацій і поширення кращих практик. Це особливо важливо в умовах швидкого розвитку агентного ШІ та цифрової трансформації.
Крім того, 78% компаній готові інвестувати у нові технології, включаючи квантові обчислення та штучний суперінтелект, щоб залишатися конкурентоспроможними та стійкими до ризиків.
«Технології більше не є підтримуючою функцією, вони стають ключовим елементом бізнес-моделі. Для українських компаній пріоритетом має бути побудова цілісної цифрової основи, що забезпечує стійкість операцій, захист даних і здатність швидко відновлюватися в умовах невизначеності. Особлива увага — розвитку людського капіталу та управлінню змінами», — коментує Юрій Федорів, партнер KPMG в Україні.
Поділитися новиною
Також за темою
BYD представив електричний флагман Datang
Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів
ТОП-10 нових легковиків лютого: у рейтингу лише кросовери (інфографіка)
Гуманоїдні роботи почали працювати на автомобільних заводах Xiaomi
Subaru випускає новий кросовер Trailseeker
Motorola представила смартфон Motorola Edge 70 Fusion (фото)