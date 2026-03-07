0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції в агентний ШІ зростають, але окупності досягають лише чверть компаній

Технології&Авто
49
88% компаній уже інвестують у Ш
88% компаній уже інвестують у Ш, Фото: freepik
Понад 80% світових компаній уже інвестують у агентний штучний інтелект, а половина глобальних лідерів очікує досягти найвищого рівня технологічної зрілості до кінця 2026 року. Разом із тим лише чверть організацій досягають окупності (ROI) у кількох напрямках одночасно, що підкреслює потребу в системному підході до масштабування інновацій, розвитку талантів та партнерських екосистем.
Про це свідчать дані нового звіту KPMG Global Tech Report 2026.

Скільки компаній вже впроваджують ШІ

88% організацій уже вкладають кошти у технології ШІ, а 50% планують досягти найвищого рівня зрілості ШІ до кінця 2026 року. Водночас сьогодні лише 11% компаній перебувають на цьому рівні.
Читайте також
Звіт показує, що ШІ стає стратегічно важливим елементом бізнес-моделі: 74% опитаних компаній бачать бізнес-цінність від використання ШІ, але лише 24% досягають ROI у кількох напрямах одночасно.
Особливу увагу компанії приділяють розвитку людського капіталу. 53% респондентів відчувають нестачу кваліфікованих фахівців, а 92% вважають, що керування агентами ШІ стане необхідною компетенцією найближчими роками.
Провідні організації поєднують технологічний прогрес із навчанням команд, створюючи основу для швидкої адаптації та масштабування.
Читайте також
Експерти KPMG підкреслюють роль партнерств і технологічних екосистем: 90% компаній планують розширювати альянси для прискорення навчання, впровадження інновацій і поширення кращих практик. Це особливо важливо в умовах швидкого розвитку агентного ШІ та цифрової трансформації.
Крім того, 78% компаній готові інвестувати у нові технології, включаючи квантові обчислення та штучний суперінтелект, щоб залишатися конкурентоспроможними та стійкими до ризиків.
«Технології більше не є підтримуючою функцією, вони стають ключовим елементом бізнес-моделі. Для українських компаній пріоритетом має бути побудова цілісної цифрової основи, що забезпечує стійкість операцій, захист даних і здатність швидко відновлюватися в умовах невизначеності. Особлива увага — розвитку людського капіталу та управлінню змінами», — коментує Юрій Федорів, партнер KPMG в Україні.
За матеріалами:
Forbes
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems