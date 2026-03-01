0 800 307 555
укр
Британські працівники все частіше сприймають ШІ як загрозу, а не як помічника

Технології&Авто
34
Чому чверть британців боїться втратити роботу
Чому чверть британців боїться втратити роботу, Фото: freepik
Майже кожен четвертий працівник у Великій Британії побоюється, що його посаду може замінити штучний інтелект уже в найближчі 5 років. Про це свідчать результати опитування міжнародної рекрутингової компанії Randstad, у якому взяли участь 27 000 працівників і понад 1 200 компаній у 35 країнах.
Про це пише The Guardian, повідомляє work.ua.
За словами дослідників, компанії масово впроваджують штучний інтелект: 66% британських роботодавців вклали кошти в цю технологію протягом останнього року, а 56% співробітників кажуть, що керівництво заохочує їх використовувати алгоритми в роботі.
Ринок також реагує — попит на вакансії з навичками роботи з AI-агентами зріс на 1 587% за рік.
Утім, між очікуваннями менеджменту та настроями персоналу виникла помітна прірва. Майже половина офісних працівників переконані, що вигоду від ШІ насамперед отримують компанії, а не люди.
Лише кожен п’ятий вірить, що технологія матиме обмежений вплив на його щоденні обов’язки. Водночас 55% опитаних уже відчули позитивний ефект від ШІ для продуктивності.
Найвищий рівень тривожності демонструють зумери. Молоді спеціалісти стурбовані, що ризикують першими втратити стартові позиції, які бізнес дедалі частіше автоматизує замість того, щоб інвестувати в навчання новачків.
За матеріалами:
Finance.ua
