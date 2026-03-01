Рейтинг найкращих смартфонів у 2026 році
Популярне технічне видання Tom’s Guide склало оновлений рейтинг найкращих смартфонів у 2026 році на основі лабораторних та реальних тестів, включаючи їх продуктивність, камери, дисплеї, автономність і зручність використання. До списку увійшли преміальні смартфони, камерофони, пристрої Apple та інші.
Який смартфон купити в 2026 році
Найкращим смартфоном в цілому, за оцінкою журналістів, є iPhone 17 Pro Max.
Він отримав новий двоколірний дизайн, потужний процесор A19 Pro, рекордну для айфона автономність і поліпшену телекамеру, яка знімає яскраві та деталізовані фото навіть у складних умовах. Ідеальний вибір для тих, хто хоче «все і відразу».
Samsung Galaxy S25 Ultra назвали «королем камерофонів». Смартфон виділяється 200-мегапіксельною основною камерою і багатою системою камер, які дають широкі можливості для фото і відео, включаючи потужні zoom-режими і AI-функції.
Журналісти вважають його одним з найдосконаліших Android-флагманів завдяки балансу між камерою, продуктивністю і функціональністю.
Найкращий бюджетний вибір — Google Pixel 9a. У смартфона яскравий екран, топові камери з нічним і макро-режимом та зручні функції на основі штучного інтелекту. А отримувати оновлення він буде цілих 7 років.
Які ще смартфони потрапили в топ:
- Google Pixel 10 Pro — найрозумніший смартфон. AI-інструменти від Google допомагають не тільки в камері, але і в повсякденних завданнях,
- iPhone 17 — найкраще співвідношення ціна/якість серед iPhone. Чудова автономність і тривала підтримка оновлень роблять його вигідним вкладенням.
- OnePlus 15 — найкращий Android-флагман «за свої гроші». Він також добре збалансований за продуктивністю, фото та щоденними завданнями.
- Nothing Phone 3a Pro — унікальний дизайн. Пристрій виділяється яскравими кольоровими корпусами, вбудованим підсвічуванням Glyph і незвичайним оформленням задньої панелі, виділяючись серед конкурентів.
- Galaxy Z Flip 7 — найкращий складаний телефон. Він поєднує стильний дизайн, компактність у складеному вигляді і потужну начинку для багатозадачності,
- iPhone Air — найкращий тонкий смартфон. Цей айфон виділяється своїм тонким і легким корпусом, зберігаючи при цьому якісний OLED-екран, швидкий чіпсет і хорошу камеру для повсякденних завдань.
