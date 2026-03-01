0 800 307 555
OpenAI розробляє розумну колонку та ще низку ШІ-пристроїв

OpenAI випустить розумну колонку
Компанія OpenAI залучає понад 200 людей, які працюють над декількома пристроями на базі штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про нові пристрої OpenAI

За інформацією видання The Information, йдеться про розробку розумного динаміка, можливо, розумних окулярів та розумну лампу.
Крім цього, розумний динамік стане першим пристроєм, який представить OpenAI. Він, ймовірно, коштуватиме від 200 до 300 доларів США.
Розумні окуляри, ймовірно, не будуть готові до масового виробництва до 2028 року.
Зазначається, що власник чатбота ChatGPT вийшов на ринок приладів, придбавши стартап io Products колишнього дизайнера Apple Джоні Айва за 6,5 мільярда доларів США.
Компанія прагне скористатися зростаючим попитом на «фізичний штучний інтелект» та доповнену реальність.
За матеріалами:
Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
