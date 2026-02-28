0 800 307 555
У WhatsApp з’явилася нова функція для групових бесід

Технології&Авто
WhatsApp додав нову функцію до групових чатів
У месенджері WhatsApp з’явилася нова функція, яка дозволяє адміністраторам та учасникам груп надсилати нещодавні повідомлення новим учасникам.
Про це повідомили у блозі компанії.

Як працює нова функція у WhatsApp

«Історія групових повідомлень, як і всі інші особисті повідомлення, захищена наскрізним шифруванням, що надає вам швидший і більш конфіденційний спосіб підтримувати розмови без зайвих знімків екрана й непотрібного пересилання повідомлень», — зазначили в компанії.
Там розповіли, що після додавання до групової бесіди нового учасника, з’явиться опція надсилання йому нещодавніх повідомлень — від 25 до 100.
«Це спрощує процес: нові учасники можуть читати тільки актуальні недавні повідомлення, а інші члени групи бачитимуть повідомлення, якими поділилися», — додали в компанії.
Для цього необхідно надіслати історію повідомлень, але адміністратори можуть вимкнути це налаштування для своїх груп. Адміністратори завжди зможуть ділитися історією повідомлень.
«Для прозорості, коли надсилається історія повідомлень, усі учасники групи отримують сповіщення з чіткими позначками часу та інформацією про відправника, а історія повідомлень візуально відрізняється від звичайних повідомлень», — йдеться у блозі.
За матеріалами:
Espreso.tv
