Meta планує ввести преміумпідписки в Instagram, Facebook і WhatsApp
Технологічний гігант Meta найближчими місяцями проведе тестування преміум підписок для користувачів Instagram, Facebook і WhatsApp.
Про це повідомляє TechCrunch.
Що отримають користувачі платної підписки
Meta планує додати в підписку застосунок для створення відео Vibes, який, за словами компанії, «може втілити ваші ідеї в життя за допомогою нових інструментів візуального створення на основі штучного інтелекту».
Компанія також планує використовувати Manus, китайську компанію з розробки штучного інтелекту, яку Meta придбала в грудні за $2 млрд, у своїх планах передплати.
Хоча невідомо, як будуть виглядати платні функції в WhatsApp і Facebook, TechCrunch зазначає, що нова підписка в Instagram дозволить користувачам створювати необмежену кількість списків аудиторії, переглядати список підписників, які не підписуються на вас у відповідь, а також переглядати історії, не показуючи автору, що ви їх переглянули.
Згідно з планом Meta, доступ до основних послуг платформ залишатиметься безплатним.
Поділитися новиною
Також за темою
Meta планує ввести преміумпідписки в Instagram, Facebook і WhatsApp
Nvidia презентувала платформу зі штучним інтелектом для прогнозування погоди (відео)
Toyota представила оновлену версію Hiace (фото)
Chery — лідер світових продажів китайських SUV за підсумками 2025 року
Apple почне показувати рекламу в одному зі своїх застосунків
Експерти назвали 6 найгірших електромобілів для покупки в 2026 році