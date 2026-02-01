Meta планує ввести преміумпідписки в Instagram, Facebook і WhatsApp Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

Технологічний гігант Meta найближчими місяцями проведе тестування преміум підписок для користувачів Instagram, Facebook і WhatsApp.

Про це повідомляє TechCrunch.

Що отримають користувачі платної підписки

Meta планує додати в підписку застосунок для створення відео Vibes, який, за словами компанії, «може втілити ваші ідеї в життя за допомогою нових інструментів візуального створення на основі штучного інтелекту».

Компанія також планує використовувати Manus, китайську компанію з розробки штучного інтелекту, яку Meta придбала в грудні за $2 млрд, у своїх планах передплати.

Хоча невідомо, як будуть виглядати платні функції в WhatsApp і Facebook, TechCrunch зазначає, що нова підписка в Instagram дозволить користувачам створювати необмежену кількість списків аудиторії, переглядати список підписників, які не підписуються на вас у відповідь, а також переглядати історії, не показуючи автору, що ви їх переглянули.

Згідно з планом Meta, доступ до основних послуг платформ залишатиметься безплатним.

