На Meta подали до суду через стеження за чатами у WhatsApp 27.01.2026, 00:26 — Технології&Авто

Meta може переглядати чати WhatsApp, що порушує конфіденційність

Міжнародна група позивачів подала до суду на корпорацію Meta Platforms, Inc. Предметом спору стали заяви компанії щодо рівня конфіденційності та безпеки популярного месенджера WhatsApp.

Про це повідомляє Вloomberg.

Предметом спору стали заяви компанії щодо рівня конфіденційності та безпеки популярного месенджера WhatsApp.

Позов, поданий до окружного суду США в Сан-Франциско, ставить під сумнів надійність захисту даних мільярдів користувачів по всьому світу.

Суть звинувачень

Позивачі стверджують, що публічні запевнення Meta про повну конфіденційність листування не відповідають дійсності. У центрі уваги опинилося наскрізне шифрування, яке компанія називає основною перевагою WhatsApp.

Читайте також WhatsApp тестує підтримку кількох акаунтів на одному iPhone: коли запрацює функція

Згідно з офіційною позицією сервісу, повідомлення доступні лише відправнику та отримувачу, проте автори позову переконані, що Meta зберігає та аналізує зміст приватних чатів.

У тексті скарги йдеться про те, що компанія та її керівництво фактично ввели в оману користувачів, приховуючи реальні можливості доступу до інформації.

Позиція Meta

Представники корпорації Meta відреагували на звинувачення вкрай різко, назвавши їх абсурдними та вигаданими. Речник компанії Енді Стоун офіційно підтвердив, що WhatsApp вже понад десять років використовує протокол Signal для надійного захисту даних. У компанії наголошують, що будь-які закиди щодо відсутності шифрування є безпідставними.

Більше того, Meta має намір вимагати санкцій проти юристів, які ініціювали цей процес.

Подальші юридичні кроки

Повідомляється, що група позивачів, до якої увійшли представники Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки, посилається на дані від певних викривачів.

Читайте також WhatsApp обмежить кількість повідомлень незнайомим людям

Хоча особи цих інформаторів наразі не розкриваються, у позові стверджується, що саме вони допомогли виявити внутрішні механізми доступу працівників до змісту повідомлень.

Наразі адвокати з провідних юридичних фірм намагаються домогтися надання справі статусу колективного позову, що може мати значні наслідки для майбутнього WhatsApp та політики приватності всієї екосистеми Meta.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.