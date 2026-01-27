Бізнес просить цифровізувати процедуру перереєстрації вживаних авто
За даними компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, попри зміни в законодавстві, бізнес досі не може повноцінно користуватися спрощеною процедурою перереєстрації вживаних авто.
Про це йдеться у повідомленні ЄБА.
Зазначимо, мова про постанову Кабміну № 963, яка мала дозволити автосалонам і компаніям самостійно перереєстровувати автомобілі на покупців. Проте на практиці це не працює.
У чому проблема
Основна проблема — технічна. Хоча постанова діє з 15 серпня 2025 року, потрібний функціонал у системі так і не запустили. Через це компанії не можуть оформлювати довіреності від імені покупців у простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС, а отже — перереєстровувати придбані вживані авто.
Чому це потрібно
- Спрощення процедур. Покупець вживаного авто за принципом «єдиного вікна» має отримати можливість оформити довіреність у простій письмовій формі безпосередньо у суб’єкта господарювання, у якого це авто було придбане. Це значно економить час.
- Право на перереєстрацію. На підставі такої довіреності бізнес, який реалізував авто, може самостійно завершити процес його перереєстрації на нового власника.
- Усунення технічних бар’єрів. Відсутність оновлень у програмному забезпеченні фактично блокує виконання чинної законодавчої норми.
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра внутрішніх справ України, а також до керівника Головного сервісного центру МВС з проханням сприяти якнайшвидшому доопрацюванню програмного забезпечення.
«Це забезпечить бізнесу технічну можливість надавати послуги з перереєстрації вживаних авто в повному обсязі, як того вимагає чинне законодавство», — кажуть у ЄБА.
Раніше ми повідомляли, що після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.
