Бізнес просить цифровізувати процедуру перереєстрації вживаних авто

Через відсутність технічного функціоналу бізнес досі не може самостійно здійснювати перереєстрацію вживаних авто

За даними компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, попри зміни в законодавстві, бізнес досі не може повноцінно користуватися спрощеною процедурою перереєстрації вживаних авто.

Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

мала дозволити автосалонам і компаніям самостійно перереєстровувати автомобілі на покупців. Зазначимо, мова про постанову Кабміну № 963 , яка. Проте на практиці це не працює.

У чому проблема

Основна проблема — технічна. Хоча постанова діє з 15 серпня 2025 року, потрібний функціонал у системі так і не запустили. Через це компанії не можуть оформлювати довіреності від імені покупців у простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС, а отже — перереєстровувати придбані вживані авто.

Чому це потрібно

Спрощення процедур. Покупець вживаного авто за принципом «єдиного вікна» має отримати можливість оформити довіреність у простій письмовій формі безпосередньо у суб'єкта господарювання, у якого це авто було придбане. Це значно економить час.

Право на перереєстрацію. На підставі такої довіреності бізнес, який реалізував авто, може самостійно завершити процес його перереєстрації на нового власника.

Усунення технічних бар'єрів. Відсутність оновлень у програмному забезпеченні фактично блокує виконання чинної законодавчої норми.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра внутрішніх справ України, а також до керівника Головного сервісного центру МВС з проханням сприяти якнайшвидшому доопрацюванню програмного забезпечення.

«Це забезпечить бізнесу технічну можливість надавати послуги з перереєстрації вживаних авто в повному обсязі, як того вимагає чинне законодавство», — кажуть у ЄБА.

Раніше ми повідомляли , що після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.

