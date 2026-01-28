Samsung випустить Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для спортсменів Олімпіади-2026
Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила свій Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, з функціями спрямованих на покращення вражень спортсменів під час майбутніх зимових Олімпійських ігор в Італії. Samsung є всесвітнім партнером Олімпійських ігор із 1998 року.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії розповіли, що пристрій буде виданий близько 3 800 спортсменам з 90 країн, які беруть участь у зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні (Італія), що розпочнуться 6 лютого.
Нова версія Galaxy Z Flip має дизайн, який відображає «культурний резонанс італійського азуру та дух єдності й спортивної майстерності, втілений Олімпійськими іграми».
«Спеціальна золота металева рамка символізує прагнення спортсменів до досконалості та моментів на подіумі, а також прагнення бренду до найкращого», — додали в компанії.
У Samsung заявили, що спортсмени зможуть використовувати різні передові функції пристрою для спілкування з іншими учасниками, включаючи додаток для інтерпретації та картку Galaxy Athlete Card, яка дозволяє їм легко обмінюватися профілями.
