Samsung випустить Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для спортсменів Олімпіади-2026 Сьогодні 01:42 — Технології&Авто

Samsung представила Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для учасників зимових Олімпійських ігор в Італії, en.yna.co.kr

Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила свій Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, з функціями спрямованих на покращення вражень спортсменів під час майбутніх зимових Олімпійських ігор в Італії. Samsung є всесвітнім партнером Олімпійських ігор із 1998 року.

Про це повідомляє Yonhap.

У компанії розповіли, що пристрій буде виданий близько 3 800 спортсменам з 90 країн, які беруть участь у зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні (Італія), що розпочнуться 6 лютого.

Нова версія Galaxy Z Flip має дизайн, який відображає «культурний резонанс італійського азуру та дух єдності й спортивної майстерності, втілений Олімпійськими іграми».

Смартфон отримав золоту металеву рамку, яка символізує прагнення спортсменів до досконалості та перемог, en.yna.co.kr

«Спеціальна золота металева рамка символізує прагнення спортсменів до досконалості та моментів на подіумі, а також прагнення бренду до найкращого», — додали в компанії.

У Samsung заявили, що спортсмени зможуть використовувати різні передові функції пристрою для спілкування з іншими учасниками, включаючи додаток для інтерпретації та картку Galaxy Athlete Card, яка дозволяє їм легко обмінюватися профілями.

Укрінформ За матеріалами:

