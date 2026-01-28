У Греції планують захистити аеропорти антидроновим щитом Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Аеропорт "Ханья" у Греції.

Влада Греції планує розробити систему протидронового захисту для аеропортів.

Про це повідомила Ekathimerini.

Зазначається, що грецькі аеропорти потребують захисту від дронів будь-якого типу, і держава вживає заходів для глушіння та запобігання наближенню будь-яких безпілотних літальних апаратів до об’єктів повітряного транспорту.

Заглушення передбачає втручання у сигнали зв’язку або навігації, що призводить до падіння дронів або збиття їх з курсу. Для протидії дронам потрібне високоточне обладнання, яке працюватиме під повним контролем, щоб не передавати сигнали на частотах, які впливають на системи аеронавігації та зв’язку.

Державна інформаційна служба Греції сформулювала технічні специфікації, і вже готується відповідна пропозиція.

Більшість цивільних аеропортів Греції, деякі з яких також обслуговують військових, такі як аеропорт «Ханья», вже мають периметральні системи для виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів.

Однак вирішальним є ​​встановлення технологій нейтралізації, які, щойно невідомий об’єкт буде виявлений у контрольованому повітряному просторі, візьмуть на себе контроль над дроном та знерухомлять його, перш ніж він виконає своє завдання.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.