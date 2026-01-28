У Греції планують захистити аеропорти антидроновим щитом
Влада Греції планує розробити систему протидронового захисту для аеропортів.
Про це повідомила Ekathimerini.
Зазначається, що грецькі аеропорти потребують захисту від дронів будь-якого типу, і держава вживає заходів для глушіння та запобігання наближенню будь-яких безпілотних літальних апаратів до об’єктів повітряного транспорту.
Заглушення передбачає втручання у сигнали зв’язку або навігації, що призводить до падіння дронів або збиття їх з курсу. Для протидії дронам потрібне високоточне обладнання, яке працюватиме під повним контролем, щоб не передавати сигнали на частотах, які впливають на системи аеронавігації та зв’язку.
Державна інформаційна служба Греції сформулювала технічні специфікації, і вже готується відповідна пропозиція.
Більшість цивільних аеропортів Греції, деякі з яких також обслуговують військових, такі як аеропорт «Ханья», вже мають периметральні системи для виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів.
Однак вирішальним є встановлення технологій нейтралізації, які, щойно невідомий об’єкт буде виявлений у контрольованому повітряному просторі, візьмуть на себе контроль над дроном та знерухомлять його, перш ніж він виконає своє завдання.
Поділитися новиною
Також за темою
У Греції планують захистити аеропорти антидроновим щитом
Samsung випустить Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для спортсменів Олімпіади-2026
Apple представила нове покоління AirTag (фото)
Китайським техгігантам дозволили готуватися до закупівлі чипів Nvidia H200
Майбутнє автомобілів: GlobalLogic та Elektrobit разом розробляють SDV-рішення для глобального ринку
EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію