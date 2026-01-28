Як перереєструвати авто з аукціону — пояснення МВС Сьогодні 09:12 — Технології&Авто

Купівля авто на електронних аукціонах.

Автомобілі, на які накладені борги або інші обтяження, зокрема застави, арешти в межах виконавчих проваджень чи майно підприємств у стані ліквідації, часто реалізуються через електронні аукціони. Після придбання такого транспортного засобу новий власник має звернутися до сервісного центру МВС для його перереєстрації.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Ключова умова для перереєстрації

На момент звернення до сервісного центру МВС усі обмеження та обтяження щодо автомобіля повинні бути повністю зняті. Йдеться про арешти, оголошення в розшук, заборони на відчуження та будь-які інші записи, внесені до державних реєстрів.

Якщо хоча б одне з таких обмежень залишається чинним, перереєстрація транспортного засобу є неможливою. Це правило діє навіть у випадку, коли покупець має повний пакет документів, що підтверджують законне придбання автомобіля на аукціоні.

Що варто перевірити перед зверненням до МВС

Перед візитом до сервісного центру МВС рекомендується:

уважно перевірити всі документи, отримані після купівлі автомобіля на аукціоні;

переконатися, що державний виконавець або ліквідатор зняв усі накладені обмеження;

за потреби додатково перевірити інформацію про автомобіль у державних реєстрах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що пошкодження або вихід з ладу двигуна — поширена ситуація, з якою може зіткнутися будь-який автовласник. У таких випадках у водіїв часто виникає питання: чи потрібно проходити перереєстрацію транспортного засобу після заміни двигуна.

Якщо в автомобілі вийшов з ладу двигун і його замінюють на аналогічний з такими самими технічними характеристиками, перереєстрація транспортного засобу не вимагається. Йдеться про повну відповідність таких параметрів:

тип двигуна;

вид палива;

робочий об’єм;

потужність.

У такому разі заміна двигуна вважається ремонтом, а не переобладнанням транспортного засобу, і не потребує жодних реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.

