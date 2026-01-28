Експерти назвали найбільш проблемні Android-смартфони Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Рейтинг складено на базі відгуків користувачів та власних тестів Consumer Reports

Обираючи новий смартфон, люди зазвичай звертають увагу на характеристики, зовнішній вигляд і ціну. Про те, наскільки надійним він буде з часом, замислюються рідко. А дарма — саме це часто стає проблемою вже через кілька місяців користування.

Фахівці Consumer Reports проаналізували відгуки користувачів і результати власних тестів та склали перелік Android-смартфонів , які найчастіше мають збої в роботі й отримали низькі оцінки за стабільність і довговічність.

Nokia XR20

Nokia XR20 працює повільніше, ніж моделі-конкуренти

Ця модель позиціюється як захищений пристрій з міцним корпусом, розрахована на екстремальні умови. Втім, за словами Consumer Reports, фізична надійність не компенсує проблеми з повсякденним використанням.

Читайте також Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року у 10 категоріях

Телефон працює помітно повільніше за конкурентів, що особливо відчувається при запуску додатків і перемиканні між завданнями. Власники також скаржаться на програмні збої і нестабільну роботу окремих функцій, включаючи біометрію.

Motorola Moto G 5G (2023)

Motorola Moto G 5G «гальмує» через замалу оперативку

Незважаючи на підтримку 5G і сучасний дизайн, смартфон виявився погано пристосованим до активного використання. Основна проблема полягає в обмеженому обсязі оперативної пам’яті (всього 4 гігабайти), через який пристрій гальмує навіть при нескладних завданнях.

Користувачі також часто відзначають нестабільну роботу мобільного зв’язку і слабку автономність, що робить модель сумнівним вибором для тих, хто розраховує на надійний смартфон «на кожен день».

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G «прославився» уповільненою роботою

Цей смартфон привернув увагу покупців доступною ціною і підтримкою 5G, проте реальний користувацький досвід виявився «далеким від очікувань». За даними Consumer Reports, пристрій часто страждає від лагів і уповільнень, навіть при виконанні простих дій. Інтерфейс працює не так плавно, як у інших OnePlus, а продуктивності ледь вистачає для базових завдань.

В результаті економія при покупці обертається постійним відчуттям повільності і нестабільності.

Samsung A16 5G

Експерти відмітили слабку автономність Samsung A16 5G, me.pcmag.com

Замикає список Samsung A16 5G, який, на перший погляд, виглядає привабливим варіантом від відомого бренду. Але тести показали, що смартфон поступається конкурентам за кількома важливими параметрами. Він демонструє слабкі показники автономності, а обмежені ресурси «заліза» не дозволяють розраховувати на комфортну роботу в довгостроковій перспективі.

Читайте також 13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Висновок

Експерти радять підходити до вибору Android-смартфона максимально уважно. Підтримка 5G, гучне ім’я бренду або міцний корпус не гарантують надійності.

Антирейтинг Consumer Reports показує, що деякі популярні моделі можуть принести більше проблем, ніж задоволення, тому перед покупкою варто враховувати не тільки характеристики, але і реальні відгуки власників про довговічність і стабільність роботи.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.