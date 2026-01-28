Футуристичне саудівське «місто-лінію» перетворять на ШІ-датацентр Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Концепт футуристичного "міста-стіни" Neom

Саудівська Аравія згортає фінансово катастрофічне будівництво футуристичного міста Neom і замість нього робить ставку на щось більш знайоме: великий ШІ-датацентр.

Про це пише Toms Hardware.

Що відомо про проєкт Neom

За даними Financial Times , влада країни переглянула плани щодо урбаністичної утопії. Не так давно проєкт рекламували як місто майбутнього без машин, доріг і з повною відмовою від викопного палива. Однак, за внутрішніми підрахунками, це був надто амбітний план. Після аудиту з’ясувалося, що будівництво може затягнутися на 55 років і коштуватиме $8,8 трлн, що у 25 разів більше, ніж їхній річний бюджет.

Neom спершу планували як «місто-лінію» 170 км завдовжки, 500 м заввишки і 200 м завширшки. Там мали жити 9 млн людей на площі лише 34 км². Реалізація проєкту виявилася занадто складною, враховуючи ще інші потреби країни. Наприклад, зараз багато грошей потрібно для підготовки до Expo і Чемпіонату світу з футболу 2034 року. Тож проєкт скорочують і змінюють через затримки, перевитрати та перегляд бюджету.

Прототип Neom, який тепер переродиться в датацентр

Що буде натомість

Тепер, за інформацією джерел FT, спадкоємець престолу Мухаммед ібн Салман схиляється до значно меншого проєкту. Замість мегаполіса в пустелі, «лінію» хочуть перетворити на датацентр обробки даних для штучного інтелекту, фактично гігантський ШІ-хаб. Він має стати ключовим вузлом у стратегії Саудівської Аравії з розвитку ШІ. Якраз у травні 2025 року країна отримала 18 000 GPU від Nvidia для державних обчислювальних центрів.

У коментарі для Financial Times представники Neom не заперечили інформацію. Вони заявили, що «постійно переглядають пріоритети» і рухаються відповідно до «економічної доцільності та стратегічних цілей». Їхні слова фактично підтверджують зміну курсу.

Це може розв’язати ключову проблему з кліматом. Саудівська Аравія входить до числа країн, де майже всі датацентри розташовані в зонах, непридатних для ефективного охолодження. Через спеку витрати на підтримку серверів різко зростають. Саме тому близькість «лінії» до Червоного моря розглядається як ключова перевага. Адже морська вода може використовуватися для охолодження.

