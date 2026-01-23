0 800 307 555
Епоха ШІ: які професії матимуть шестизначні зарплати та попит — думки експертів

Особисті фінанси
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що сантехніки, електрики та будівельники зможуть отримувати «шестизначні зарплати».
Про це пише straitstimes.
Це відбудеться завдяки попиту на будівництво центрів обробки даних, які запускатимуть та навчатимуть штучний інтелект.

Хто буде отримувати «шестизначні зарплати»

Сантехніки, електрики та будівельники зможуть отримувати «шестизначні зарплати» завдяки попиту на будівництво центрів обробки даних, які запускають та навчають штучний інтелект, сказав він в інтерв’ю генеральному директору BlackRock Ларрі Фінку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.
Ця технологія вимагатиме одного з найбільших розбудов інфраструктури в історії, з трильйонами доларів нових інвестицій.
«Ми спостерігаємо досить значний бум у цій галузі. Зарплати зросли майже вдвічі», — сказав він. «Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не потрібно мати ступінь доктора філософії з комп’ютерних наук».
Коментарі пана Хуанга перегукуються із зауваженнями, зробленими в Давосі генеральним директором Palantir Technologies Алексом Карпом, який похвалив працівників за «професійну підготовку» та заявив, що штучний інтелект створить більше робочих місць на місцевому рівні та значною мірою усуне необхідність масової імміграції.
Генеральний директор Coreweave Майкл Інтратор також торкнувся теми «фізичного» буму штучного інтелекту, описавши потребу в зростаючій кількості сантехніків, електриків та теслярів.
Раніше Finance.ua писав, що з моменту появи ChatGPT від OpenAI у листопаді 2022 року експерти та керівники компаній на перебій передрікали, що генеративні моделі ШІ призведуть до втрати великої кількості робочих місць. Однак нове дослідження свідчить, що подібні очікування були сильно завищені.
Фактично, відсоткове співвідношення в кожній категорії практично не змінилося, що говорить про те, що ШІ, принаймні поки що, не відіграє жодної ролі.
Водночас молоді спеціалісти стикаються з новою реальністю на ринку праці: за останні три роки ШІ скоротив понад 13% вакансій для початківців у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні. Про це свідчить дослідження Стенфордського університету, яке відстежувало зарплатні дані тисяч компаній США.
Натомість для більш досвідчених працівників у тих же галузях ситуація покращилася: частина обов’язків джунів перейшла на мідлів і старших співробітників, підвищуючи їхню продуктивність.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБізнес
