Зарплати, вакансії та попит: як змінився ринок праці з довоєнного січня 2022

Зарплати зросли майже вдвічі за чотири роки

Якщо порівнювати січень 2026 року із січнем 2022-го, то медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%.

Про це свідчать дані аналітики OLX Робота

Найбільш оплачувані професії: 2026 vs 2022

До п’ятірки найбільш оплачуваних вакансій та категорій у 2026 році увійшли:

брокер (сфера нерухомості) — медіанна зарплата 112,5 тис. грн, збільшення на 72% з січня 2022 року;

вакансії у категорії «Служба в Силах оборони» — медіанна зарплата 70,6 тис. грн;

фасадник — 65 тис. грн, +86%;

штукатур — 62,8 тис. грн, +128%;

муляр — 55 тис. грн, +57%.

Водночас у січні 2022 року перелік найбільш оплачуваних професій дещо відрізнявся. Найвищу медіанну зарплату, як і у січні 2026, отримували брокери з нерухомості — 65,5 тис. грн. До топу також входили мулярі та фасадники (35 тис. грн), вакансії роботи за кордоном, зокрема пакувальники (35 тис. грн), а також далекобійники (31,5 тис. грн).

Найпопулярніші вакансії серед пошукачів

У січні 2026 року найбільше відгуків на пропозиції роботи серед пошукачів було на вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.

Для порівняння, у січні 2022 року перелік вакансій, які збирали найбільше відгуків від пошукачів, суттєво відрізнявся. Тоді до топу входили вакансії оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника. Так, у 2026 році інтерес пошукачів роботи помітно зміщується у бік вакансій у сфері комунікацій та онлайн-торгівлі, які часто передбачають дистанційний формат роботи або більш гнучкий графік.

Фахівців яких професій найбільше потребують роботодавці

У 2026 році найбільше пропозицій від роботодавців спостерігалося серед вакансій робітничих спеціальностей у категорії «Інше», де було 8 948 оголошень. Далі до списку найзатребуваніших вакансій у січні 2026 року потрапили:

продавець — 8 566 оголошень, що на 4,3% більше, ніж у січні 2022 року;

водій — 7 069 оголошень, що на 30% більше, ніж у січні 2022 року;

служба в Силах оборони — 6 446 оголошень;

вантажник — 4 050 оголошень, що на 276% більше, ніж у січні 2022 року.

Для порівняння, у січні 2022 року найбільше пропозицій від роботодавців також було на вакансії продавців — 8 216 оголошень та водіїв — 5 442 оголошення. До списку найзатребуваніших також входили вакансії для студентів у категорії «Початок кар’єри» (3 215 оголошень), сфері клінінгу та домашнього персоналу (2080 оголошень), а також вакансії таксистів (2054 оголошення).

За даними платформи, за чотири роки структура ринку праці частково змінилася. Серед найбільш оплачуваних вакансій, як і у довоєнному січні 2022 року, залишились професії зі сфери будівництва — зокрема фасадники та мулярі. У січні 2026 року до переліку додалася нова категорія — служба в Силах оборони, яка тепер входить до числа високооплачуваних.

Також змінились і вподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших були переважно робітничі спеціальності, то зараз інтерес частіше зміщується до вакансій, що передбачають більш гнучкий графік або можливість дистанційної роботи — зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.

Водночас структура попиту з боку роботодавців залишилась відносно стабільною: найбільше вакансій, як і раніше, припадає на роздрібну торгівлю та логістику, де серед найзатребуваніших позицій залишаються продавці та водії. При цьому до числа вакансій з найбільшою кількістю пропозицій додалися вантажники та служба в Силах оборони.

