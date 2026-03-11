Які стипендії отримують курсанти військових ВНЗ у 2026 році Сьогодні 09:37 — Особисті фінанси

Курсанти ВВНЗ, shepetivka-rada.gov.ua

В Україні з 1 січня триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Під час навчання курсанти отримують не лише освіту, а й низку соціальних гарантій. Зокрема, їм забезпечують грошове забезпечення, безкоштовне проживання, триразове харчування, військову форму та медичне обслуговування.

Із посиланнмя на Міноборони розповідаємо деталі про стипендії курсантам.

Яка стипендія у курсантів

Уже на першому курсі курсанти отримують близько 10 тис. грн на місяць. Для порівняння, мінімальна академічна стипендія студентів цивільних університетів становить 2000 грн, а з вересня її планують підвищити до 4 тис. грн.

Розмір виплат залежить від кількох факторів: курсу навчання, успішності, соціального статусу (наприклад, для дітей-сиріт) та посади, яку займає курсант. Через це суми на одному курсі можуть відрізнятися.

Скільки платять курсантам у 2026 році

За даними Міністерства оборони, у 2026 році грошове забезпечення курсантів становить:

I-II курс:

від 9646 до 10 320 грн;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 561 до 15 109 грн.

III-IV курс:

від 9970 до 10 524 грн;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 759 до 15 508 грн.

Скільки можуть отримувати відмінники

На четвертому курсі виплати можуть бути значно більшими. Відмінники та курсанти, які проходять стажування, отримують до 22 854 грн на місяць.

Для відмінників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати 27 838 грн.

