Як зростання цін на пальне вплине на вартість продуктів — пояснення Мінекономіки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Держава продовжує реалізовувати програми підтримки аграріїв

В Україні стартує весняна посівна кампанія. Можливе зростання цін на пальне наразі не має критичного впливу на економіку агровиробництва.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу «Суспільне».

«Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто — і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається», — зазначив Висоцький.

Вплив вартості пального

За його словами, можливе зростання вартості пального наразі не має критичного впливу на економіку виробництва.

Паливо у структурі собівартості окремих культур може становити 10−15%, тому навіть за умов його подорожчання вплив на кінцеву собівартість продукції оцінюється лише на рівні 1−2%.

Де першими починають посівну

Традиційно посівна кампанія розпочинається у південних регіонах — Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях і поступово просувається на північ країни.

За оцінками Мінекономіки, площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі.

Крім того, більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості регіонів втрати не перевищують 3−5%, а подекуди їх немає взагалі. Водночас у кількох областях ситуація дещо складніша. Зокрема, у Кіровоградській області можливі втрати до 30−40% посівів озимих, у Вінницькій — до 20−30%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській — до 10−20%.

«Навіть у регіонах із більшими втратами це не становить загрози для діяльності господарств, адже озимі культури зазвичай займають лише 20−30% структури посівів. У перерахунку на загальний обсяг виробництва втрати будуть значно меншими», — пояснив Тарас Висоцький.

За його словами, на національному рівні погодні умови цієї зими не створюють загроз для продовольчої безпеки.

Державна підтримка аграріїв

Держава продовжує реалізовувати програми підтримки аграріїв. Ключовим інструментом залишається пільгове кредитування за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», яку продовжено до 31 березня 2027 року, а для прифронтових регіонів — до 31 грудня 2027 року.

Крім того, продовжують діяти й інші програми підтримки, зокрема:

гранти на закладку садів і теплиць;

підтримка будівництва овочесховищ;

програми розвитку зрошення;

спеціальні інструменти підтримки для прифронтових регіонів.

Важливим фактором відновлення агровиробництва залишається розмінування земель. За останній період розміновано близько 30−40 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

