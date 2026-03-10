0 800 307 555
Виїзд за кордон може вплинути на пільги та субсидії — новий законопроєкт Кабміну

Особисті фінанси
322
Кабмін пропонує посилити контроль за соцвиплатами для тих, хто виїжджає за кордон
Кабінет Міністрів ініціював посилення контролю за соціальними виплатами та пенсіями для громадян, які виїжджають за межі країни або на тимчасово окуповані території. У Верховній Раді зареєстровано відповідний урядовий законопроєкт № 15055. Документ передбачає надання Пенсійному фонду доступу до даних про перетин державного кордону.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з пропозицією уряду, Державна прикордонна служба має надавати Пенсійному фонду інформацію з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи, яка використовується для контролю осіб, транспортних засобів і вантажів під час перетину державного кордону.
Йдеться, зокрема, про інформацію щодо громадян України, які перетинали державний кордон, а також про тих, хто в’їжджав або виїжджав на тимчасово окуповані території через контрольні пункти в’їзду та виїзду. Такі відомості можуть бути використані для перевірки права громадян на отримання державної підтримки.

Контроль соціальних виплат

У разі ухвалення документа ці дані застосовуватимуться під час призначення або перевірки соціальних виплат — зокрема субсидій, пільг, державної допомоги та інших видів соціального забезпечення.
Таким чином, уряд прагне підвищити прозорість системи соціальної підтримки та уникнути зловживань під час отримання бюджетних коштів.

Мета законодавчої ініціативи

Нововведення має підвищити прозорість системи соціальної підтримки та зменшити ризики зловживань під час отримання бюджетних коштів.
Також очікується, що органи соціального захисту зможуть швидше отримувати інформацію про перебування громадян за межами України та враховувати ці дані під час ухвалення рішень щодо нарахування державних виплат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
Житлова субсидія в Україні призначається з місяця звернення за нею. При цьому на кожен місяць «припадає» той чи інший період доходів. А всі місяці «діляться» на опалювальний та неопалювальний періоди. За який період перевіряють доходи для призначення житлової субсидії — розповідаємо тут.
КабмінЗаконопроєктиСубсидіїЖитлові субсидії
