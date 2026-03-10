Виїзд за кордон може вплинути на пільги та субсидії — новий законопроєкт Кабміну Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Кабмін пропонує посилити контроль за соцвиплатами для тих, хто виїжджає за кордон

Кабінет Міністрів ініціював посилення контролю за соціальними виплатами та пенсіями для громадян, які виїжджають за межі країни або на тимчасово окуповані території. У Верховній Раді зареєстровано відповідний урядовий законопроєкт № 15055. Документ передбачає надання Пенсійному фонду доступу до даних про перетин державного кордону.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з пропозицією уряду, Державна прикордонна служба має надавати Пенсійному фонду інформацію з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи, яка використовується для контролю осіб, транспортних засобів і вантажів під час перетину державного кордону.

Йдеться, зокрема, про інформацію щодо громадян України, які перетинали державний кордон, а також про тих, хто в’їжджав або виїжджав на тимчасово окуповані території через контрольні пункти в’їзду та виїзду. Такі відомості можуть бути використані для перевірки права громадян на отримання державної підтримки.

Контроль соціальних виплат

У разі ухвалення документа ці дані застосовуватимуться під час призначення або перевірки соціальних виплат — зокрема субсидій, пільг, державної допомоги та інших видів соціального забезпечення.

Таким чином, уряд прагне підвищити прозорість системи соціальної підтримки та уникнути зловживань під час отримання бюджетних коштів.

Мета законодавчої ініціативи

Нововведення має підвищити прозорість системи соціальної підтримки та зменшити ризики зловживань під час отримання бюджетних коштів.

Також очікується, що органи соціального захисту зможуть швидше отримувати інформацію про перебування громадян за межами України та враховувати ці дані під час ухвалення рішень щодо нарахування державних виплат.

