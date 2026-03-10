ФОПи можуть заявити про втрату доходів через війну Сьогодні 16:27 — Особисті фінанси

Категорія А3.5 передбачає можливість заявити про фактичні втрати доходів від підприємницької діяльності.

Фізичні особи-підприємці отримали можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона передбачає фіксацію збитків, пов’язаних із припиненням або суттєвим обмеженням діяльності бізнесу.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть підприємці, які втратили доходи або змушені були припинити діяльність після 24 лютого 2022 року через наслідки війни.

Йдеться, зокрема, про випадки:

бойових дій або окупації, що унеможливили роботу бізнесу;

руйнування майна, зокрема приміщень чи обладнання;

вимушеного переїзду до іншого регіону України або за кордон;

мобілізації власника;

економічних факторів, таких як значне падіння попиту через війну.

Які збитки можна задекларувати

Категорія А3.5 передбачає можливість заявити про фактичні втрати доходів від підприємницької діяльності.

Також можна зазначити очікуваний, але не отриманий прибуток, який підприємець міг би отримати за нормальних умов ведення бізнесу.

Як подати заяву

Подати заяву можна через портал «Дія». Для цього необхідно підготувати такі документи:

Зокрема, знадобляться:

докази припинення або обмеження діяльності (наприклад, документи про руйнування майна чи окупацію території);

інформація про доходи та підтвердження суми збитків;

документи, що підтверджують спеціальний статус, якщо він став причиною припинення діяльності (наприклад, мобілізація).

У міністерстві звертають увагу, що фінансова звітність, подана до податкових органів, буде доступна в електронному вигляді безпосередньо під час процесу подання заяви. «Але ви можете надати також інші документи та інформацію про втрачені через російську агресію прибутки, фактичну зупинку діяльності, та будь-які інші докази на підтримку вашої заяви. Кожна ваша заява — це юридичний фундамент для майбутніх компенсацій та важливий крок до справедливої відповідальності країни-агресора», — додали там.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.