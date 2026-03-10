Середня зарплата в держорганах у січні становила понад 53 тис. грн Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

У державних органах працює понад 165 тисяч осіб

Станом на початок 2026 року загальна чисельність працівників державних органів становила 165,5 тис. осіб. У січні середній рівень оплати праці традиційно знижується через сезонні фактори.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кількість працівників у державному секторі

За даними щодо заробітної плати за січень 2026 року, загальна чисельність працівників державних органів становила 165,5 тис. осіб. Зокрема:

108,1 тис. осіб у центральних органах влади (разом із територіальними органами);

23,2 тис. осіб у місцевих державних адміністраціях;

34,2 тис. осіб в органах судової влади.

Середні зарплати у державних органах

У січні середній рівень оплати праці традиційно знижується через сезонні фактори.

Зокрема, середня зарплата становила:

53,3 тис. грн у апаратах центральних органів влади;

31,5 тис. грн в обласних управліннях центральних органів;

15,5 тис. грн у територіальних підрозділах центральних органів.

В обласних державних адміністраціях рівень оплати праці був нижчим:

24,1 тис. грн у обласних державних адміністраціях;

20,1 тис. грн у районних державних адміністраціях.

У міністерстві нагадали, що в 2025 році фактична чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб, а зростання середньої зарплати залишалося помірним.

Раніше Finance.ua писав , що за даними Держстату, у січні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Серед галузей економіки найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері інформації та телекомунікацій — 76 905 грн. Найнижча середня зарплата зафіксована у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку — 17 828 грн.

