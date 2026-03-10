Середня зарплата в держорганах у січні становила понад 53 тис. грн
Станом на початок 2026 року загальна чисельність працівників державних органів становила 165,5 тис. осіб. У січні середній рівень оплати праці традиційно знижується через сезонні фактори.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кількість працівників у державному секторі
За даними щодо заробітної плати за січень 2026 року, загальна чисельність працівників державних органів становила 165,5 тис. осіб. Зокрема:
- 108,1 тис. осіб у центральних органах влади (разом із територіальними органами);
- 23,2 тис. осіб у місцевих державних адміністраціях;
- 34,2 тис. осіб в органах судової влади.
Середні зарплати у державних органах
У січні середній рівень оплати праці традиційно знижується через сезонні фактори.
Зокрема, середня зарплата становила:
- 53,3 тис. грн у апаратах центральних органів влади;
- 31,5 тис. грн в обласних управліннях центральних органів;
- 15,5 тис. грн у територіальних підрозділах центральних органів.
В обласних державних адміністраціях рівень оплати праці був нижчим:
- 24,1 тис. грн у обласних державних адміністраціях;
- 20,1 тис. грн у районних державних адміністраціях.
У міністерстві нагадали, що в 2025 році фактична чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб, а зростання середньої зарплати залишалося помірним.
Раніше Finance.ua писав, що за даними Держстату, у січні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Серед галузей економіки найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері інформації та телекомунікацій — 76 905 грн. Найнижча середня зарплата зафіксована у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку — 17 828 грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Роботодавець не виплачує зарплату — що робити
Що відбувається з невикористаною відпусткою у Польщі
У «Резерв+» запустили електронну чергу до ТЦК (деталі)
Середня зарплата в держорганах у січні становила понад 53 тис. грн
В Мінекономіки пояснили інформацію щодо скорочення декрету: що відомо
Зеленський підписав закон про відстрочки тим, хто уклав «Контракт 18−25»