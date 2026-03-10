У «Резерв+» запустили електронну чергу до ТЦК (деталі)
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.
Про це повідомило Міноборони.
Читайте також
Що це дає
Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
Раніше Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+. Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ.
Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:
- мають трьох або більше дітей до 18 років — усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
- не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.
Поділитися новиною
Також за темою
Роботодавець не виплачує зарплату — що робити
Що відбувається з невикористаною відпусткою у Польщі
У «Резерв+» запустили електронну чергу до ТЦК (деталі)
Середня зарплата в держорганах у січні становила понад 53 тис. грн
В Мінекономіки пояснили інформацію щодо скорочення декрету: що відомо
Зеленський підписав закон про відстрочки тим, хто уклав «Контракт 18−25»