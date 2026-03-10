У «Резерв+» запустили електронну чергу до ТЦК (деталі) Сьогодні 11:19 — Особисті фінанси

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.

Про це повідомило Міноборони.

Що це дає

Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

не стояти в чергах;

бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

скасувати запис або залишити відгук;

отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ. Раніше Міністерство оборони розширило перелі к відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+.Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ.

Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

мають трьох або більше дітей до 18 років — усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

— усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом; не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

— тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці; мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

