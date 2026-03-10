Понад 3,5 тисячі українців вже задекларували мільйонні доходи Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Станом на початок березня громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів, отриманих у 2025 році, становить 32,4 млрд грн. Деклараційна кампанія триває до 1 травня.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У яких регіонах задекларували найбільше доходів

Найбільші обсяги задекларованих доходів припадають на кілька регіонів України:

Київ — 6,6 млрд грн;

Львівська область — 3,0 млрд грн;

Дніпропетровська область — 2,9 млрд грн;

Київська область — 2,8 млрд грн.

Понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи, що перевищують 1 млн грн. Загалом ця категорія платників податків відобразила у деклараціях 14,6 млрд грн доходів.

За підсумками декларування мільйонери визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань.

Найпоширеніші джерела доходів

Серед найбільш поширених джерел доходів, які українці зазначали у деклараціях:

спадщина та дарування — 2,9 млрд грн;

продаж рухомого та нерухомого майна — 819,1 млн грн;

іноземні доходи — 733,2 млн грн;

дохід від оренди майна — 406 млн грн;

інші оподатковувані доходи — 340,6 млн грн;

інвестиційні доходи — 227,3 млн грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області — до сплати він визначив понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн грн. Це майже на 98 млн грн більше, ніж торік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.