В Мінекономіки пояснили інформацію щодо скорочення декрету: що відомо

Як повідомили в Мінекономіки, новий Трудовий кодекс, який нібито скорочує «декрет» до 4 місяців не відповідає дійсності.

Нагадаємо раніше йшлося, що депутати готують низку змін у трудовому законодавстві, зокрема значне скорочення відпустки по догляду за дитиною. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт нового Трудового кодексу № 14386 , поданий Кабінетом Міністрів.

В міністерстві економіки пояснили всі деталі зконопроєкту.

1. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)

Як нині

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Як буде

Після ухвалення Трудового кодексу:126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

«Тобто нічого не змінюється. Ця відпустка зберігається. Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує», — написали там.

2. Відпустка для догляду за дитиною

Як нині

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.)

Як буде

Після ухвалення Трудового кодексу:

відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.

Як пише міністерство, тут також нічого не змінюється. Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

3. Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка

Що додається у проєкті Трудового кодексу:

Запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька.

Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.

Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років.

Проєкт Трудового кодексу зберігає такі гарантії для сімей, зокрема:

заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;

захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;

гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.

«Тобто мова не про скорочення гарантій, а навпаки, про додаткові можливості для поєднання роботи і батьківства відповідно до європейських стандартів" — резуюмуть в Мінекономіки.

Раніше Finance.ua у деталях розповідав про всі види підтримки, на які можуть розраховувати новонароджені та їхні батьки.

