Декретна відпустка коротша в 9 разів: що готують в Раді Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Декретна відпустка коротша в 9 разів: що готують в Раді

Депутати готують низку змін у трудовому законодавстві, зокрема значне скорочення відпустки по догляду за дитиною.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт нового Трудового кодексу № 14386 , поданий Кабінетом Міністрів, пишуть ukranews.

Про що йдеться

Згідно з проєктом кодексу, відпустку по догляду за дитиною можуть скоротити з нинішніх трьох років до чотирьох місяців, тобто зробити її в 9 разів коротшою.

Думка профсоюзів

Це положення викликало критику з боку профспілок, які заявили про ризик погіршення соціальних гарантій для працівників. Профспілкові організації наголосили, що така норма може суперечити Конституції України, яка забороняє звуження вже наданих прав і гарантій.

Також зазначалося, що в Україні недостатньо розвинена інфраструктура дошкільної освіти, зокрема ясел і дитячих садків, що може ускладнити повернення батьків до роботи через чотири місяці після народження дитини.

Як пізніше повідомив Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету соцполітики: «Крім класичного декрету до 3-років, буде оплачувана відпустка ще 4 місяці (як матері так і батьку) у будь-який час до 8-річчя дитини. Відпустка до трьох років лишається не оплачуваною з правом працювати неповний день».

Яка декретна відпустка в різних країнах

У різних країнах тривалість декретної та батьківської відпустки суттєво відрізняється.

Якщо рахувати декретну відпустку разом із відпусткою по догляду за дитиною, то найдовші моделі серед цієї добірки мають Німеччина, Франція та Росія — там загальний строк може сягати до 3 років. При цьому власне декретна відпустка у цих країнах коротша: у Німеччині — 14 тижнів, у Франції — 16 тижнів, у росії — 140 календарних днів.

Далі йдуть Канада — до 78 тижнів, Польща — 61 тиждень сукупно, Велика Британія — до 52 тижнів, Данія — близько 50 тижнів.

Найменші гарантії у цій добірці мають США. На федеральному рівні там немає гарантованої оплачуваної декретної відпустки для працівниць приватного сектору, а для частини працівників доступні лише до 12 тижнів неоплачуваної відпустки.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року оплатою відпустки по вагітності та пологах займається Пенсійний фонд України. Однак умови та розміри виплат не змінились.

Водночас з 2026 року держава розширює систему підтримки сімей із дітьми, щоб полегшити перші місяці після народження малюка та допомогти батькам упоратися з основними витратами.

Для новоспечених мам і тат доступні як одноразові виплати, так і регулярна щомісячна допомога, а також окремі програми для сімей з низьким доходом чи особливими потребами.

Finance.ua у деталях розповідає про всі види підтримки, на які можуть розраховувати новонароджені та їхні батьки. Детально чиатйте тут:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.