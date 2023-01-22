Терміни відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Терміни відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 21:25 — Особисті фінанси

Терміни відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році (інфографіка)

З 1 січня 2023 року оплатою відпустки по вагітності та пологах займається Пенсійний фонд України. Однак умови та розміри виплат не змінились.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Віднедавна (з 1 січня 2023 року) Фонд соціального страхування України було приєднано до Пенсійний фонд України, тобто ПФУ і його територіальні органи виконують функції з соціального страхування. Основні хвилювання викликало побоювання, чи не зміняться умови та розміри їх надання? Умови та розміри виплат не змінились, а деяких — навіть збільшились», — сказано в повідомленні.

Скільки календарних днів оплачується відпустка по вагітності та пологах:

лікарняний, зазвичай, видається з 30-го тижня вагітності. Проте жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-3 категорія), можуть піти в декретну відпустку раніше — з 27 тижня вагітності.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах надається тривалістю:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей — додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Інфографіка: Мінсоцполітики

Наразі розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово допомога виплачується в сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

Розмір виплат жінок-підприємниць залежить від величини ЄСВ, який вони сплачували протягом останнього року.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. Наразі максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 100 500 грн на місяць (15 мінімальних зарплат), а мінімальний — 6 700 грн на місяць.

Довідка Finance.ua:

при народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Йдеться про грошові виплати, які буде нараховано та виплачено, незважаючи на воєнний час, а також про «пакунок малюка»;

жителів Івано-Франківська заохочуватимуть народжувати. Молодим батькам обіцяють надавати з міського бюджету додаткові виплати — 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові — то 50 000 гривень;

українське законодавство про працю передбачає велику кількість прав і пільг для вагітних жінок та жінок з дітьми.

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