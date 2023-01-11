В Івано-Франківську заохочуватимуть народжувати: батьки будуть отримувати від 20 до 50 тисяч гривень — Finance.ua

В Івано-Франківську заохочуватимуть народжувати: батьки будуть отримувати від 20 до 50 тисяч гривень Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

В Івано-Франківську заохочуватимуть народжувати: батьки будуть отримувати від 20 до 50 тисяч гривень, Фото: freepik.com

Жителів Івано-Франківська заохочуватимуть народжувати. Молодим батькам обіцяють надавати з міського бюджету додаткові виплати. Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

Про це повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу! Щоб франківців більшало, будемо заохочувати сім‘ї грошима», — пише Марцінків.

Скільки заплатять

«Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові — то 50 000 гривень», — каже мер Івано-Франківська.

Також Марцінків додав, що відповідну програму розроблять і вже скоро вона запрацює. Про час, місце та умови подання документів мер обіцяв повідомити у соцмережах.

Довідка Finance.ua:

розмір допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Одразу після народження дитини держава виплачує 10 320 гривень, а решта суми нараховується щомісяця впродовж 3 років по 860 гривень;

також у пологовому будинку можна отримати ще один вид одноразової допомоги — Пакунок малюка. До нього входять речі першої потреби для дитини на суму 6816 гривень;

замість натуральної допомоги батьки можуть отримати фінансову компенсацію, але не більше як 6816 гривень.

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