Як отримати допомогу при народженні дитини та «пакунок малюка» у 2023 році — Finance.ua

Як отримати допомогу при народженні дитини та «пакунок малюка» у 2023 році Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Як отримати допомогу при народженні дитини та «пакунок малюка» у 2023 році

При народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Йдеться про грошові виплати, які буде нараховано та виплачено, незважаючи на воєнний час, а також про «пакунок малюка».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як отримати грошову допомогу при народженні дитини

Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.

Оформлення можливе протягом протягом 12 місяців з дня народження дитини, та протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

2. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.

3. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

4. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

Або скористайтеся комплексною послугою «єМалятко» на порталі Дія.

Для оформлення допомоги офлайн потрібно:

1. До органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання необхідно подати такі документи:

заяву одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

особовий банківський рахунок для соціальних виплат;

опікунам — рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

2. Термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Наразі розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово допомога виплачується в сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

Як отримати «Пакунок малюка»

При народженні дитини кожна сімʼя має право не тільки на отримання допомоги, а й одноразової допомоги ,,пакунок малюка" у натуральній або грошовій формі.

Отримання «пакунку малюка» в натуральній формі

Одноразова натуральна допомога ,,пакунок малюка" видається закладом охорони здоров’я при народженні дитини. У разі відсутності ,,пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, або народження дитини за межами України чи на тимчасово окупованій території України, або народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я видається відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування отримувача.

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У разі неотримання ,,пакунку малюка" у закладі охорони здоров’я, заява на його отримання подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я — протягом року з дня народження дитини.

До заяви додаються копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження дитини;

документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;.

Отримання грошової компенсації вартості «пакунку малюка»

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:

шляхом надсилання заяви та документів поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

під час надання йому комплексної послуги «єМалятко».

До заяви, зокрема, додається копія свідоцтва про народження дитини.

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