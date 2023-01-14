Які трудові гарантії мають працівниці з дітьми: інфографіка від Держпраці — Finance.ua

Які трудові гарантії мають працівниці з дітьми: інфографіка від Держпраці Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Які трудові гарантії мають працівниці з дітьми: інфографіка від Держпраці

Українське законодавство про працю передбачає велику кількість прав і пільг для вагітних жінок та жінок з дітьми. Окрім основних трудових прав, що передбачені для всіх працівників, вони також отримують додаткові гарантії від держави. Про те, які права, пільги та гарантії передбачені для працюючих вагітних жінок і жінок з дітьми роз’яснили в Управлінні Держпраці у Рівненській області.

Які існують гарантії при прийнятті на роботу вагітних і жінок з дітьми

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям — за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.

При відмові у прийнятті на роботу вагітну або жінку з дитиною роботодавець зобов’язаний обґрунтувати їм причини відмови у письмовій формі. В подальшому таку відмову можна оскаржувати в судовому порядку.

Крім того, випробувальний термін, передбачений при прийомі на роботу в деяких компаніях, до вагітних та жінок з дітьми не застосовується. Вони відразу оформляються в штат. Це також стосується одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Робочий час, та його тривалість

Через об’єктивні причини вагітні жінки і мами з дітьми до трьох років не завжди можуть працювати в однаковому режимі з іншими працівниками. Тому, для таких жінок, трудовим законодавством передбачено винятки в графіку роботи.

Зокрема, вагітна і мати дитини до трьох років має право відмовитися від:

роботи у нічний час (нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку);

понаднормових робіт;

направлення у відрядження;

роботи у вихідні дні;

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження тільки за їх згодою.

У разі відмови роботодавця у зміні графіку, жінки можуть звернутись із відповідною заявою до Державної служби України з питань праці для захисту своїх трудових прав.

Більш того, при наявності медичних показань, для вагітних жінок діють спеціальні трудові пільги зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою, які роботодавець зобов’язаний надати:

зменшення норм обслуговування, тобто скорочення інтенсивності праці;

переведення на легшу роботу, що виключає вплив несприятливих факторів;

зниження норм виробітку — пільга діє з дня подачі медичного висновку із зазначенням відсотка зниження норм виробітку.

До вирішення питання про надання вагітній жінці іншої роботи, яка є легшою, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні.

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Разом з тим, жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання посадових обов’язків за попереднім місцем праці, також повинні бути переведені на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попереднім окладом до досягнення дитиною трирічного віку.

Жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.

Чи мають право жінки з дітьми і вагітні на неповний робочий день або тиждень

Неповний робочий день або неповний робочий тиждень надається на прохання самої жінки і може бути оформлений як при прийнятті на роботу, так і згодом за угодою між співробітницею і роботодавцем.

Жінці встановлюється робочий час тієї тривалості, про яку вона просить: неповний робочий день, неповний трудовий тиждень або неповний трудовий день при неповному робочому тижні. Оплата праці здійснюється з урахуванням виробітку або пропорційно відпрацьованому часу.

Обсяг трудових таких жінок не обмежується в зв’язку зі зменшенням часу роботи. Їм надається відпустка тієї ж тривалості, що і іншим співробітникам, період роботи зараховується до трудового стажу, даються вихідні та святкові дні.

Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами «декретна» — надається на підставі медичного висновку на 126 (70 днів до пологів і 56 після) або 140 календарних днів (при народженні двох і більше дітей або ускладнених пологах). Оплачувана декретна відпустка оформляється жінкам, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, починаючи з дня пологів;

Відпустка при народженні дитини — одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Відпустка по догляду за дитиною до 3 років — призначається після закінчення декретної і може неодноразово перериватися за бажанням жінки. Підставою для виходу у відпустку є заява з доданою до неї копією свідоцтва про народження дитини.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років — в обов’язковому порядку дається батькам, чиї діти потребують домашнього догляду. Відпустка надається на термін, зазначений у медичному висновку, але її тривалість не може бути більшою ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Отримати відпустку можна тільки при пред’явленні відповідної довідки про стан здоров’я дитини. У період цієї відпустки заробітна плата не зберігається, трудовий стаж не зараховується, і фінансова допомога від держави не виплачується. Однак посада за жінкою зберігається.

Чи мають право звільнити вагітну жінку

Звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, з ініціативи роботодавця не допускається. Аналогічна заборона на звільнення поширюється на матерів-одиначок і жінок, які мають дітей віком до 6 років — якщо за висновком лікарів дитина потребує домашнього догляду.

Виключенням є:

повна ліквідація фірми; закінчення строкового трудового договору.

В таких ситуаціях для жінок передбачено обов’язкове працевлаштування. Недотримання згаданої норми або незаконне звільнення тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Жінки можуть звільнитися з роботи «за власним бажанням» без обов’язкового двотижневого відпрацювання. Іншими словами, якщо заява працівниці про звільнення обумовлена неможливістю продовжувати роботу в зв’язку з вагітністю або доглядом за дитиною, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працююча жінка.

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