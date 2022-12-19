Деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на виплати — Finance.ua
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Деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на виплати

Казна та Політика
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Деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на виплати
Деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на виплати
У грудні в Україні буде проведено перерахунок пенсій. Пов’язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму, до якого прив’язані всі соцвиплати.
Уряд запропонував встановити додаткові надбавки до пенсії матерям-героїням, пише «Апостроф».
Йдеться про жінок, чиї чоловіки загинули на війні. Вони отримуватимуть власну надбавку за особливі заслуги перед Україною та надбавку за заслуги чоловіка, який загинув на фронті.
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Законопроєкт № 8123 з цього питання попередньо розглянуто у Верховній Раді України та рекомендовано до голосування.
В Україні мати-героїня — це жінка, яка виховала до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей. Йдеться також й про прийомних дітей.
Матері-героїні, чий чоловік загинув на фронті, передбачено надбавку до пенсії за заслуги померлого годувальника.
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Відповідно до чинного законодавства, громадянам виплачують лише одну надбавку до пенсії. При цьому вони можуть вибирати, яка надбавка їм вигідніша.
У законопроєкті пропонується встановити матерям-героїням, які втратили чоловіків на війні, отримувати одразу дві надбавки за особливі заслуги перед Україною.
Наразі розмір пенсій (надбавок) за особливі заслуги становить від 20 до 40% прожиткового мінімуму (з 1 грудня — від 418 до 837 гривень). Така надбавка щомісячно доплачується до основної пенсії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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