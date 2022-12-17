Українці можуть отримувати пенсії по-новому: що змінилося під час війни — Finance.ua

Українці можуть отримувати пенсії по-новому: що змінилося під час війни Сьогодні 11:08 — Особисті фінанси

За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, купуючи в магазині, пенсіонер може замовити виплату коштів до 6 тис. грн.

Через енергетичний терор з боку рф готівка в деяких регіонах України може стати дефіцитом, оскільки через часті відключення електроенергії банкомати можуть не працювати. Але перевести в готівку гроші можна на касах супермаркетів, причому така можливість поширюється і на пенсійні виплати. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Ви можете в магазині, купуючи, замовити виплату коштів до 6 тис. грн. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», — розповів чиновник.

За його словами, зараз така можливість доступна, зокрема, у мережі магазинів АТБ. Зазначимо, що на початку війни цю послугу надавали й інші торгові мережі. Наприклад:

«Сильпо» (до 6000 грн);

«Фора» (до 6000 грн.);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

ЛотОК (до 6000 грн);

Thrash! (до 6000 грн),

«Точка» (до 6000 грн).

За словами Віталія Музиченка, зараз в Україні близько 11 млн людей отримують пенсії (за віком, інвалідністю, вислугою років). Але в Мінсоцполітики не стежать за тим, чи пенсіонер залишився на території країни після вторгнення російських військ. При цьому, як зазначив заступник міністра, навіть якщо пенсіонер виїхав за кордон, він може отримати свою пенсію і в іншій країні, якщо виплати в Україні нараховувалися на банківську картку.

Для деяких українців хочуть запровадити спеціальні пенсії

Йдеться про українців, які мають статус борців за незалежність. У законопроекті № 8032 пропонують змінити Закон України «Про пенсію за особливі заслуги перед Україною», поширивши його дію на громадян України, які відповідно до Закону України «Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» мають статус борців за незалежність України у XX столітті та згідно із Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» зазнали репресій з політичних або релігійних мотивів у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричну установу та законом порядку.

Передбачається, що пенсія за особливі заслуги борцям за незалежність України у ХХ столітті виплачуватиметься в розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного особам, які втратили працездатність. Згідно з цими критеріями, розмір виплат становить 5016 грн.

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