Через які «підозрілі» слова банки можуть заблокувати рахунок (думка експертів)

У мережі почали з’являтись повідомлення про те, що банки блокують рахунки українців через певні — тригерні або «підозрілі» — слова в призначенні платежу. Зокрема, розповідають, що такими словами є «подарунок», «повернення боргу», «за товар/послугу» тощо.

Чи стежать банки за тим, на що українці здійснюють платежі

Призначення платежу — це короткий опис або коментар, який вказує, за що саме здійснюється платіж. Він потрібен, щоб отримувач — банк, компанія або фізична особа — міг зрозуміти, за що надійшли кошти.

Для банку це важливо для правильного зарахування коштів. Для платника — аби підтвердити цільове використання грошей. Для отримувача — для обліку і контролю платежів.

І банки дійсно аналізують ці записи.

Як розповіла заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська, найчастіше системи безпеки фінустанов відстежують не окремі слова, а закономірності.

Тобто:

Частоту операцій.

Незвичні суми.

Поєднання подій, що виходять за межі звичної поведінки клієнта.

«Якщо протягом короткого часу надходить низка переказів або з’являються транзакції з нетиповими для картки сумами чи регіонами, це викликає підозру в системах захисту банків. Алгоритми оцінюють ризик за низкою параметрів: метадані платежу, історію операцій власника, геолокацію та інші фактори», — пояснила банкірка.

«Підозрілі слова»

Одним із таких параметрів, зазначила Довгальська, і є тригерні слова. Однак, зауважила вона:

Це лише один з інструментів.

Технічно він не завжди спрацьовує коректно.

«Тригери по тексту платежу можуть допомогти. Але вони можуть видавати помилки», — визнала банкірка.

Річ у тім, що люди по-різному формулюють призначення переказів. А тому рукописний або автоматично згенерований текст іноді матиме слова, які випадково збігатимуться з «чорним списком».

«Тому банки й поєднують словникові фільтри з поведінковою аналітикою й навіть перевіркою вручну. Тобто коли відбувається безпосередній контакт із клієнтом. Але це лише у складних випадках, які сумарно не перевищують 0,1% від усіх платежів», — пояснила вона.

Які слова тригерять банки

До самих таких слів, сказала банкірка, належать такі, що пов’язані з ризиковими послугами або шахрайською термінологією.

Однак, засвідчили наші розмови з низкою банків, українцям варто добирати слова навіть під час здійснення «невинних», звичайних платежів. Наприклад, у « Райффайзен Банк Україна» розповіли:

Якщо, умовно, хлопець переказує гроші своїй дівчині, доречніше буде написати «Переказ власних коштів дівчині».

Тобто чітко вказати походження коштів і ким для переказувача є отримувач.

Якщо це подарунок — «можете вказати це».

Водночас, зазначили у банку, якщо ви повертаєте борг і напишете про це в призначенні платежу, то можуть виникнути запитання.

«Якщо платіж потрапить на перевірку, у вас можуть запитати, що це за борг, або попросити надати документи, які це підтверджують (боргову розписку, договір позики)», — пояснили в банку.

Однак, зазначили там, якщо переказ відправляється фізичній особі (окрім ФОПів), варто уникати формулювань «оплата за товар"/"оплата за послугу». Адже, пояснюється, такі платежі можливо приймати лише на рахунок підприємця.

«На рахунок фізичних осіб таку оплату надсилати не можна — адже це є порушенням податкового та банківського законодавств. Сам платіж, можливо, і не заблокують — але в отримувача коштів можуть виникнути проблеми із його банком», — пояснили в банку.

Єдиного підходу та, ймовірно, навіть списку «підозрілих» слів у банків немає. Тому не виключено, що кожна установа самостійно вирішує, за які слова «каратиме» і чи каратиме взагалі.

