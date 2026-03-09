0 800 307 555
Кількість порушень митних правил зросла на чверть

Казна та Політика
68
У січні-лютому митні органи виявили 1822 порушення митних правил, що на 24% більше, ніж рік тому.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
«У січні — лютому 2026 року митні органи виявили 1 822 порушення митних правил на 460 млн грн. Кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 24%», — говориться у повідомленні.
У 624 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 89 млн гривень.
Зокрема промислових товарів на 70 млн грн, продовольчих товарів на 13 млн грн, транспортних засобів на понад 5 млн грн та валюти на 0,8 млн грн.
У 165 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто до держбюджету 9 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду митницями передано 959 справ про порушення митних правил на суму понад 332 млн гривень. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,86 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
