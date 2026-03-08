За рік інвестиції українців в ОВДП зросли більш ніж на 50%
У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 50% більшими, ніж торік. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи — понад 219,93 млрд гривень.
Аукціони і дохідність
У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривні, 3,14% — у доларах США та 3,8% — у євро.
Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень.
Найбільшу частку портфеля утримують:
- комерційні банки — 47,86%;
- Національний банк України — 33,09%;
- юридичні особи — 10,95%;
- фізичні особи — 6,07%;
- страхові компанії — 1,19%;
- нерезиденти — 0,81%;
- територіальні громади — 0,02%.
Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд гривень.
Інвесторам запропонували обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки).
«У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
Джерело фінансування бюджету
Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році — близько 570 млрд грн.
Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.
У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.
