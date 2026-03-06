0 800 307 555
На ремонт доріг після зими треба 52 млрд грн: Зеленський розповів, де братимуть кошти

Казна та Політика
387
На ремонт автомобільних доріг в Україні необхідно 52 млрд грн. Роботи планують провести у два етапи — до червня та до жовтня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
За словами глави держави, питання стану доріг залишається одним із найактуальніших. Уряд вже визначив орієнтовний обсяг коштів, необхідних для проведення ремонтних робіт.
«Сьогодні гостре питання — це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра не маленька. Потрібно для ремонту 52 млрд грн на сьогодні. Але що важливо, на мій погляд, всі розуміють джерела фінансування всіх цих ремонтів. Дуже розраховуємо на плідну роботу уряду та парламентарів, щоб всі ці джерела фінансування доріг запрацювали», — зазначив Зеленський.

Ремонт проходитиме у два етапи

Президент уточнив, що йдеться передусім про ремонт центральних і міжнародних автошляхів.
Роботи планують проводити у два етапи: перший має завершитися до червня, другий — до жовтня.

Поточні ремонти вже розпочалися

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.
Упродовж наступних шести місяців дороги в Україні мають привести до ладу. В бюджеті закладено 10,8 мільярда гривень на ремонт доріг.
