У Мінфіні пояснили роль девальвації гривні під час війни Вчора 08:05 — Казна та Політика

Девальвація гривні допомагає внутрішньому виробництву

Українська економіка адаптується до екстремальних умов війни та може стати більш стійкою після її завершення. Однією з реакцій на поточні виклики є девальвація національної валюти, яка сприяє перенаправленню споживчого попиту на продукцію вітчизняних виробників.

Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час четвертого бізнес-форуму Ukraine Resilience, який проводить Люксембурзько-Українська торговельна палата (LUCC) у Люксембурзі, передає «Інтерфакс-Україна».

Девальвація сприяє підтримці внутрішнього виробництва

«Українська економіка передусім керується стабільним внутрішнім споживанням. Девальвація валюти, яка почалася минулого року, насправді допомагає спрямувати цей попит більше на вітчизняних виробників, і зі зростанням витрат через дефіцит електроенергії саме так працює імунна відповідь», — заявила вона.

Зикова наголосила, що у питанні відновлення зруйнованого російським повномасштабним вторгненням йдеться про розумнішу відбудову: з швидшими системами транспортних коридорів, оцифрованою митницею, резервними маршрутами постачання, а також із побудовою розподіленої генерації, мобільних генеруючих установок та посиленням взаємозв’язку з європейськими вузлами.

Фінансова стійкість

«Незважаючи на війну банківська система є ліквідною, міжнародна фінансова співпраця розширюється, фінансова система є більш прозорою, ніж була до війни», — зазначила заступниця міністра фінансів.

Вона зазначила, що, як відомо з біології, організм виживає не тому, що уникає загроз, а тому, що розвиває механізми для виявлення, ізоляції та нейтралізації таких загроз, і що сильніший патоген, то активнішою та складнішою буде імунна відповідь.

«Коли загроза зростає, стійкість розвивається і стає майже аутоімунною. Отже, моя думка полягає в тому, що економічна система України, зіткнувшись з екзистенційною загрозою, розвинула те, що я б назвала інституційною імунною відповіддю. Розвинена імунна система фактично виявляє загрозу на ранній стадії, швидко мобілізує ресурси та запам’ятовує шок, щоб наступна реакція була розумнішою, швидшою та сильнішою. Те саме стосується і української економіки», — вважає Зикова.

Вона додала, що така стійкість української економіки та фінансової системи — не чиста удача, не рефлекторна реакція, а переважно скоординована, заснована на правилах імунна відповідь.

«Чим більший тиск, тим точнішою стає реакція. І з часом це створює щось дуже важливе для партнерів та для країн-партнерів, для донорів та інвесторів — передбачуваність в умовах невизначеності», — підсумувала заступниця міністра фінансів.

Досягнення у фінансовій політиці

З останніх досягнень вона згадала:

передбачуване виконання бюджету;

відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ);

продовження зміцнення антикорупційних інституцій;

прогрес у розширенні цифрових державних послуг, покращенні корпоративного управління державними підприємствами та державними банками.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України встановив на 4 березня офіційний курс гривні до долара США на рівні 43,4548 грн/$1, за день він послабився на 22 коп. та оновив історичний мінімум;

загалом з початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2,6%, тоді як за весь минулий рік — на 0,8%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.