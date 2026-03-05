0 800 307 555
укр
У Мінфіні пояснили роль девальвації гривні під час війни

Казна та Політика
958
Девальвація гривні допомагає внутрішньому виробництву
Українська економіка адаптується до екстремальних умов війни та може стати більш стійкою після її завершення. Однією з реакцій на поточні виклики є девальвація національної валюти, яка сприяє перенаправленню споживчого попиту на продукцію вітчизняних виробників.
Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час четвертого бізнес-форуму Ukraine Resilience, який проводить Люксембурзько-Українська торговельна палата (LUCC) у Люксембурзі, передає «Інтерфакс-Україна».

Девальвація сприяє підтримці внутрішнього виробництва

«Українська економіка передусім керується стабільним внутрішнім споживанням. Девальвація валюти, яка почалася минулого року, насправді допомагає спрямувати цей попит більше на вітчизняних виробників, і зі зростанням витрат через дефіцит електроенергії саме так працює імунна відповідь», — заявила вона.
Зикова наголосила, що у питанні відновлення зруйнованого російським повномасштабним вторгненням йдеться про розумнішу відбудову: з швидшими системами транспортних коридорів, оцифрованою митницею, резервними маршрутами постачання, а також із побудовою розподіленої генерації, мобільних генеруючих установок та посиленням взаємозв’язку з європейськими вузлами.

Фінансова стійкість

«Незважаючи на війну банківська система є ліквідною, міжнародна фінансова співпраця розширюється, фінансова система є більш прозорою, ніж була до війни», — зазначила заступниця міністра фінансів.
Вона зазначила, що, як відомо з біології, організм виживає не тому, що уникає загроз, а тому, що розвиває механізми для виявлення, ізоляції та нейтралізації таких загроз, і що сильніший патоген, то активнішою та складнішою буде імунна відповідь.
Читайте також
«Коли загроза зростає, стійкість розвивається і стає майже аутоімунною. Отже, моя думка полягає в тому, що економічна система України, зіткнувшись з екзистенційною загрозою, розвинула те, що я б назвала інституційною імунною відповіддю. Розвинена імунна система фактично виявляє загрозу на ранній стадії, швидко мобілізує ресурси та запам’ятовує шок, щоб наступна реакція була розумнішою, швидшою та сильнішою. Те саме стосується і української економіки», — вважає Зикова.
Вона додала, що така стійкість української економіки та фінансової системи — не чиста удача, не рефлекторна реакція, а переважно скоординована, заснована на правилах імунна відповідь.
«Чим більший тиск, тим точнішою стає реакція. І з часом це створює щось дуже важливе для партнерів та для країн-партнерів, для донорів та інвесторів — передбачуваність в умовах невизначеності», — підсумувала заступниця міністра фінансів.

Досягнення у фінансовій політиці

З останніх досягнень вона згадала:
  • передбачуване виконання бюджету;
  • відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ);
  • продовження зміцнення антикорупційних інституцій;
  • прогрес у розширенні цифрових державних послуг, покращенні корпоративного управління державними підприємствами та державними банками.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України встановив на 4 березня офіційний курс гривні до долара США на рівні 43,4548 грн/$1, за день він послабився на 22 коп. та оновив історичний мінімум;
  • загалом з початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2,6%, тоді як за весь минулий рік — на 0,8%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
