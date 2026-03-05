«Зимова підтримка»: Свириденко пояснила затримку частини виплат Вчора 10:34 — Казна та Політика

Виплати зимових 6 500 грн для вразливих категорій будуть здійснені у повному обсязі

Виплати одноразової допомоги в розмірі 6 500 грн для найбільш вразливих категорій громадян будуть здійснені у повному обсязі, незважаючи на тимчасові затримки.

Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд забезпечив проведення виплати одноразової допомоги тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року і ще не отримав кошти», — заявила Свириденко.

Ідеться про нарахування для 50 721 отримувачів, які будуть профінансовані найближчим часом.

Причини затримки фінансування

Затримка платежів повʼязана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків.

Загальна потреба становить майже 330 млн грн, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі", — зауважила очільниця уряду.

Загалом 410 тисяч українців отримають виплати 6500 грн. Станом на сьогодні, за цією програмою виплати отримали 374 тисяч людей на загальну суму 2,43 млрд грн.

Вони призначені для допомоги найбільш вразливим категоріям:

дітей під опікою;

дітей та осіб з інвалідністю;

дітей з малозабезпечених сімей;

внутрішньо переміщених осіб;

пенсіонерів, які проживають самі.

Нагадаємо, у середу, 4 березня, в Україні розпочалися виплати «дитячої допомоги». Для отримання коштів уже можна відкрити спеціальні рахунки в Ощадбанку. Крім того, уряд працює над розширенням можливостей подання заявок на отримання допомоги, зокрема через застосунок «Дія».

