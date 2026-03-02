0 800 307 555
У Кабміні обіцяють, що за пів року дороги «приведуть до ладу»

Казна та Політика
Упродовж наступних шести місяців дороги в Україні мають привести до ладу. На першочергові роботи потрібно понад 14 мільярдів гривень, вони вже в обробці.
Про це під час години запитань до уряду у ВР розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Суспільне.

Масштаби пошкоджень

За його словами, ця зима стала найважчою для дорожньої галузі від початку повномасштабної війни.
«На сьогодні загальна деформація об’єму на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метрів. Першочергова робота на суму більше ніж 14 мільярдів гривень вже знаходиться в обробці та вже є план робіт», — сказав міністр.

Фінансування ремонтних робіт

Кулеба зазначив, що в бюджеті закладено 10,8 мільярда гривень на ремонт доріг.
«Як я казав по обсягу, це майже 23 мільйони квадратних метрів. Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 мільярди гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 мільярда гривень. Чотири мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько двох мільярдів необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону. Відповідно, близько 4,5 мільярда залишається на ямковий ремонт у цьому році», — сказав він.
За словами міністра, в окремих областях цього тижня вже розпочалися ремонтні роботи.
«Це ямковий ремонт, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги. Але ситуація складна, проблеми накопичувалися роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років», — сказав він.
За його словами, уряд ухвалив рішення шукати додаткове фінансування.
«Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього року. Що стосується гарантійного ремонту, безумовно, він зроблений, всі підрядники вже проінформовані, про це», — зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на повідомлення Кабінету Міністрів писав, що ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови.
За матеріалами:
suspilne.media
Кабмін
