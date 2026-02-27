МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: коли надійде перший транш Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів США Україна отримає вже найближчим часом

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого 2026 року затвердила нову чотирирічну програму для України в межах механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 5,9 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить близько 8,1 млрд доларів США.

Про це повідомляє Національний банк України.

Рішення передбачає негайне виділення першого траншу в розмірі 1,1 млрд СПЗ, або близько 1,5 млрд доларів США.

«Нова програма EFF має на меті зберегти досягнуту макроекономічну та фінансову стабільність, а також розширити й поглибити структурні реформи в умовах триваючої війни. Ризики для програми EFF є надзвичайно високими. Успіх програми залежатиме не лише від подальшої підтримки міжнародної спільноти з метою закриття фіскальних і зовнішніх фінансових розривів та відновлення боргової стійкості, а й від рішучості української влади в реалізації амбітних структурних реформ і готовності за потреби вживати додаткових заходів», — заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, програма передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки: «Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу».

Окрім фінансування від ЄС, як повідомила Свириденко, йдеться і про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

Обсяги фінансування

Упродовж 2026 року Україна може отримати від МВФ чотири транші на загальну суму 2,8 млрд СПЗ, що становить приблизно 3,8 млрд доларів США.

Це фінансування є частиною ширшого пакета міжнародної підтримки України загальним обсягом 136,5 млрд доларів США.

Нова програма спиратиметься на результати попередньої програми EFF, затвердженої у 2023 році, та враховуватиме виклики, пов’язані з тривалою війною.

Основні завдання програми

Програма передбачає збереження макроекономічної та фінансової стабільності, а також продовження структурних реформ. Зокрема, вона спрямована на забезпечення стійкого післявоєнного відновлення та підтримку курсу України на вступ до Європейського Союзу.

МВФ у своєму релізі зазначає, що нова програма EFF сприятиме мобілізації масштабного пільгового фінансування від міжнародних донорів і партнерів України для допомоги у вирішенні проблем з платіжним балансом, досягнення середньострокової зовнішньоекономічної стійкості та відновлення боргової стійкості як у базовому, так і в несприятливому сценаріях.

Виконання програми оцінюватиметься за результатами регулярних переглядів та міститиме чіткі кількісні критерії ефективності та структурні маяки. У разі успішних мирних переговорів програма буде оперативно переглянута.

Макроекономічні пріоритети

Макроекономічні пріоритети програми включають:

реалізацію виваженої фіскальної політики із заходами щодо посилення мобілізації доходів шляхом вирівнювання умов конкуренції, скорочення ухилення від оподаткування, податкової оптимізації;

закріплення цінової стабільності та запобігання зовнішнім дисбалансам, зокрема через підвищення гнучкості обмінного курсу;

збереження стабільності фінансового сектору.

Структурні реформи

Україна зобов’язалася продовжити структурні реформи, спрямовані на післявоєнне відновлення та європейську інтеграцію.

Йдеться, зокрема, про:

посилення фіскальних інституцій і податкового адміністрування;

удосконалення систем врядування та протидії корупції та ухиленню від оподаткування;

розвиток фінансової інфраструктури та ринків капіталу;

підтримку розвитку ринкової економіки;

розширення приватного кредитування.

Коли Україна отримає перший транш

отримає вже найближчим часом. Міністерство фінансів очікує , що перший транш обсягом 1,5 млрд доларів США Україна

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, напередодні засідання Ради директорів МВФ Україна виконала три попередні заходи для запуску нової програми:

схвалено Державний бюджет на 2026 рік відповідно до параметрів нової програми;

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо забезпечення рівних умов для платників ПДВ у конкурентних процедурах публічних закупівель;

подано до парламенту проєкт нового Трудового кодексу, який передбачає, зокрема, зміну визначення «зайнятості» з метою зменшення можливостей для прихованих трудових відносин.

