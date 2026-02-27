0 800 307 555
Кабмін скасував частину дозволів для бізнесу

Кабінет Міністрів спростив умови ведення бізнесу та скасував два інструменти державного регулювання, які дублювали процедури оцінки впливу на довкілля.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 лютого 2026 року. Зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів № 300 від 13 березня 2002 року та № 209 від 28 березня 2018 року.

Що скасували

Бізнесу більше не потрібно погоджувати:
  • плани заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Раніше такі документи погоджували з Держекоінспекцією, ДСНС і місцевими державними адміністраціями;
  • нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Раніше їх погоджували з органами санітарно-епідеміологічної служби.

Вплив рішення на бізнес

Очікується, що скорочення адміністративних процедур відчують понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва лише в обробній промисловості.
Підставою для розроблення акта став запит із Дашборду проблем бізнесу та рішення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. Крім того, нормативно-правовий акт актуалізовано відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд минулого року скоротив понад 200 регуляторних інструментів для бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
