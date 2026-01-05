Уряд скоротив понад 200 регуляторних інструментів для бізнесу минулого року: який це дало ефект Сьогодні 14:26 — Казна та Політика

Уряд скоротив понад 200 регуляторних інструментів для бізнесу минулого року: який це дало ефект

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підбило підсумки масштабної дерегуляції за 2025 рік. У минулому році держава впровадила системні зміни, перевівши державний нагляд на ризик-орієнтовану модель та спростивши умови роботи для тисяч підприємців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

«Дерегуляція — це не зниження стандартів, а зміна підходу. Ми прибираємо зайві бар’єри там, де вони не додають безпеки, і водночас робимо правила більш зрозумілими та передбачуваними для бізнесу. Замість каральної моделі будуємо партнерську, сервісну», — зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Скасування регуляторних інструментів

У 2025 році були реалізовані напрацювання Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції. Уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради України проєкт закону щодо скасування ще 63 інструментів.

Основою для дерегуляційних рішень стали дані, отримані безпосередньо від бізнесу. Інформація надходила через платформу «Пульс», бізнес-асоціації та під час зустрічей з підприємцями в регіонах.

Які проблеми вдалося усунути

Завдяки такому підходу було знято регуляторні колізії, що створювали ризики зупинки виробництв і зриву контрактів. Також скасовано необґрунтовані технічні вимоги, які призводили до додаткових витрат для підприємств. Окремі рішення ухвалили для лісової та деревообробної галузей з урахуванням вимог ЄС.

Крім цього, були запущені paperless-процедури, зокрема електронний чек і цифровізація окремих державних сервісів, а також розпочато усунення дублювання технічного контролю для промислової техніки.

єДозвіл і цифрові сервіси

Практичним інструментом реалізації дерегуляції став сервіс єДозвіл, який дозволяє отримувати дозволи та ліцензії онлайн. У 2025 році через нього подали понад 17 000 заявок на декларацію матеріально-технічної бази, з них понад 7 000 через застосунок «Дія». Підтверджений економічний ефект перевищив 13 млн грн.

Також була запущена ветеринарна ліцензія з ШІ-перевіркою заявки. Такий інструмент допомагає зменшити кількість помилок у документах, але не ухвалює рішень замість державних органів. Окрім цього, стартували бета-тестування щодо ліцензії на обіг наркотичних засобів та прекурсорів.

Оцінка підходу та плани на 2026 рік

Заступник міністра економіки України Олександр Циборт зазначив, що платформа «Пульс» і дерегуляційний дашборд дають змогу бачити проблеми бізнесу в масштабі та працювати з ними системно, ухвалюючи конкретні рішення.

У 2026 році Мінекономіки планує продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду, розширювати цифрові та paperless-процедури, а також поступово додавати нові послуги в єДозвіл у міру готовності нормативної бази та ІТ-рішень. Пріоритетом залишаються рішення, що ґрунтуються на даних і дають вимірюваний результат для бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.