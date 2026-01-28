Які військовослужбовці обовʼязково мають подати декларацію Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Хто обовʼязково подає декларації

З січня 2026 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

В Міністерстві оборони нагадали , які категорії військовослужбовців обовʼязково мають щорічно подавати декларації та хто звільнений від цього.

Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.

Йдеться про:

міністрів та їхніх заступників;

військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);

членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);

військовослужбовців ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

осіб, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Хто звільнений від подачі декларацій

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Довідка Finance.ua:

У Міноборони пояснили, хто може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити. можна отримати один раз на рік, якщо є підстави, визначені законом.

У 2026 році матеріальну допомогу виплачують лише в межах наявного фонду грошового забезпечення. Підстави для виплати визначені дорученням міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.

Військовослужбовці, яких призвали або прийняли на службу з бюджетних установ, можуть отримати допомогу лише якщо:

за попереднім місцем роботи їм не виплачували аналогічну матеріальну допомогу у рік призову;. є підстави, визначені дорученням міністра оборони.

