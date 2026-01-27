Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати
У Міноборони пояснили, хто може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити.
Коли виплачують допомогу у 2026 році
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — це разова грошова виплата для військовослужбовців ЗСУ. Її можна отримати один раз на рік, якщо є підстави, визначені законом.
У 2026 році матеріальну допомогу виплачують лише в межах наявного фонду грошового забезпечення. Підстави для виплати визначені дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.
Розмір матеріальної допомоги
У 2026 році сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.
До цієї суми входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років;
- щомісячні додаткові виплати (крім винагород), які належать військовослужбовцю на день підписання наказу.
Хто має право на допомогу у 2026 році
Допомогу надають один раз протягом року, якщо є хоча б одна з таких підстав.
Інвалідність через війну
Військовослужбовець має інвалідність, отриману внаслідок поранення, травми або контузії під час захисту України.
Полон, зникнення або інтернування
Допомога надається сім’ям військовослужбовців, які:
- перебувають у полоні (крім тих, хто здався добровільно);
- є заручниками;
- інтерновані в нейтральних державах;
- зникли безвісти.
Важливі події у сім’ї або зі здоров’ям
Подія сталася у 2026 році або в грудні 2025 року, але допомогу тоді не отримували. Йдеться про:
- смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;
- народження або усиновлення дитини;
- серйозні проблеми зі здоров’ям у військовослужбовця або членів його сім’ї.
Допомога надається, зокрема, у разі:
- туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатиту B або C;
- лікування, реабілітації чи відпустки для лікування понад 30 днів через поранення або хворобу, пов’язані із захистом України;
- складного лікування, протезування, трансплантації, потреби в постійному догляді;
- онкологічного захворювання, яке потребує операції, хіміо- або променевої терапії;
- поранення військовослужбовця під час воєнного стану;
- тяжких поранень членів сім’ї через військову агресію російської федерації проти України.
Як отримати матеріальну допомогу
Для отримання виплати військовослужбовець подає:
- рапорт на ім’я командира;
- документи, які підтверджують підстави для допомоги.
Виплату здійснюють на підставі наказу командира та в межах коштів, передбачених у кошторисі.
Важливий нюанс для тих, хто працював у бюджетній сфері
Військовослужбовці, яких призвали або прийняли на службу з бюджетних установ, можуть отримати допомогу лише якщо:
- за попереднім місцем роботи їм не виплачували аналогічну матеріальну допомогу у рік призову;
- є підстави, визначені дорученням міністра оборони.
