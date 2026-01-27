0 800 307 555
Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати

Особисті фінанси
94
Матеріальна допомога військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань надається один раз протягом року
У Міноборони пояснили, хто може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити.

Коли виплачують допомогу у 2026 році

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — це разова грошова виплата для військовослужбовців ЗСУ. Її можна отримати один раз на рік, якщо є підстави, визначені законом.
У 2026 році матеріальну допомогу виплачують лише в межах наявного фонду грошового забезпечення. Підстави для виплати визначені дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.

Розмір матеріальної допомоги

У 2026 році сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.
До цієї суми входять:
  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • щомісячні додаткові виплати (крім винагород), які належать військовослужбовцю на день підписання наказу.

Хто має право на допомогу у 2026 році

Допомогу надають один раз протягом року, якщо є хоча б одна з таких підстав.

Інвалідність через війну

Військовослужбовець має інвалідність, отриману внаслідок поранення, травми або контузії під час захисту України.
Полон, зникнення або інтернування

Допомога надається сім’ям військовослужбовців, які:
  • перебувають у полоні (крім тих, хто здався добровільно);
  • є заручниками;
  • інтерновані в нейтральних державах;
  • зникли безвісти.

Важливі події у сім’ї або зі здоров’ям

Подія сталася у 2026 році або в грудні 2025 року, але допомогу тоді не отримували. Йдеться про:
  • смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;
  • народження або усиновлення дитини;
  • серйозні проблеми зі здоров’ям у військовослужбовця або членів його сім’ї.
Допомога надається, зокрема, у разі:
  • туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатиту B або C;
  • лікування, реабілітації чи відпустки для лікування понад 30 днів через поранення або хворобу, пов’язані із захистом України;
  • складного лікування, протезування, трансплантації, потреби в постійному догляді;
  • онкологічного захворювання, яке потребує операції, хіміо- або променевої терапії;
  • поранення військовослужбовця під час воєнного стану;
  • тяжких поранень членів сім’ї через військову агресію російської федерації проти України.

Як отримати матеріальну допомогу

Для отримання виплати військовослужбовець подає:
  • рапорт на ім’я командира;
  • документи, які підтверджують підстави для допомоги.
Виплату здійснюють на підставі наказу командира та в межах коштів, передбачених у кошторисі.
Важливий нюанс для тих, хто працював у бюджетній сфері

Військовослужбовці, яких призвали або прийняли на службу з бюджетних установ, можуть отримати допомогу лише якщо:
  • за попереднім місцем роботи їм не виплачували аналогічну матеріальну допомогу у рік призову;
  • є підстави, визначені дорученням міністра оборони.
