Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати

Матеріальна допомога військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань надається один раз протягом року

У Міноборони пояснили, хто може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити.

Коли виплачують допомогу у 2026 році

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — це разова грошова виплата для військовослужбовців ЗСУ. Її можна отримати один раз на рік, якщо є підстави, визначені законом.

У 2026 році матеріальну допомогу виплачують лише в межах наявного фонду грошового забезпечення. Підстави для виплати визначені дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.

Розмір матеріальної допомоги

У 2026 році сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

До цієї суми входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати (крім винагород), які належать військовослужбовцю на день підписання наказу.

Хто має право на допомогу у 2026 році

Допомогу надають один раз протягом року, якщо є хоча б одна з таких підстав.

Інвалідність через війну

Військовослужбовець має інвалідність, отриману внаслідок поранення, травми або контузії під час захисту України.

Полон, зникнення або інтернування

Допомога надається сім’ям військовослужбовців, які:

перебувають у полоні (крім тих, хто здався добровільно);

є заручниками;

інтерновані в нейтральних державах;

зникли безвісти.

Важливі події у сім’ї або зі здоров’ям

Подія сталася у 2026 році або в грудні 2025 року, але допомогу тоді не отримували. Йдеться про:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків;

народження або усиновлення дитини;

серйозні проблеми зі здоров’ям у військовослужбовця або членів його сім’ї.

Допомога надається, зокрема, у разі:

туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатиту B або C;

лікування, реабілітації чи відпустки для лікування понад 30 днів через поранення або хворобу, пов’язані із захистом України;

складного лікування, протезування, трансплантації, потреби в постійному догляді;

онкологічного захворювання, яке потребує операції, хіміо- або променевої терапії;

поранення військовослужбовця під час воєнного стану;

тяжких поранень членів сім’ї через військову агресію російської федерації проти України.

Як отримати матеріальну допомогу

Для отримання виплати військовослужбовець подає:

рапорт на ім’я командира;

документи, які підтверджують підстави для допомоги.

Виплату здійснюють на підставі наказу командира та в межах коштів, передбачених у кошторисі.

Важливий нюанс для тих, хто працював у бюджетній сфері

Військовослужбовці, яких призвали або прийняли на службу з бюджетних установ, можуть отримати допомогу лише якщо:

за попереднім місцем роботи їм не виплачували аналогічну матеріальну допомогу у рік призову;

є підстави, визначені дорученням міністра оборони.

