У Податковій розповіли, хто може не подавати річну декларацію

Кому можна не подавати річну декларацію
Частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Це можливо, якщо протягом року людина отримувала лише ті доходи, які не підлягають оподаткуванню або з яких податок уже було сплачено під час нарахування.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

У яких випадках декларація не подається

Податкову декларацію можна не подавати, якщо протягом року громадянин отримував:
  • доходи (у тому числі іноземні), що не включаються до загального оподатковуваного доходу згідно із законодавством;
  • доходи виключно від податкових агентів (наприклад зарплату від роботодавця), коли податок автоматично утримується під час виплати;
  • доходи від продажу, обміну або дарування майна, якщо вони оподатковуються за нульовою ставкою або податок було сплачено під час нотаріального оформлення договору;
  • спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок уже було сплачено.
Найчастіше декларацію можуть не подавати наймані працівники, які отримують лише зарплату від роботодавця та не мають інших джерел доходів, що підлягають декларуванню.
Водночас якщо людина протягом року отримувала інші доходи, наприклад іноземні прибутки або займалася незалежною професійною діяльністю, обов’язок подати декларацію зберігається.

Терміни подання декларації

У Податковій нагадали, деклараційна кампанія триває до 1 травня, тож до цього часу потрібно задекларувати доходи за минулий рік, з яких не було сплачено податки.
До 1 травня звітність подають:
  • фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які зобов’язані декларувати доходи,
  • фізичні особи — контролери КІК,
  • фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування,
  • особи, що провадять незалежну професійну діяльність.
Для отримання податкової знижки термін подання — до 31 грудня 2026 року включно.
Раніше Finance.ua писав, що українці можуть заощадити час, подавши податкову декларацію про майновий стан у кілька кліків через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
