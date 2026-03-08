0 800 307 555
Податкову декларацію можна подати онлайн за кілька хвилин: як це зробити

Особисті фінанси
70
Декларація за кілька хвилин: як подати онлайн через сервіси Електронного кабінету та застосунок «Моя податкова»
Декларація за кілька хвилин: як подати онлайн через сервіси Електронного кабінету та застосунок «Моя податкова», Фото: freepik
Українці можуть заощадити час, подавши податкову декларацію про майновий стан у кілька кліків через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».
Як це зробити, розповідають фахівці Державної податкової служби України.

Як подати декларацію через сервіси Електронного кабінету

У приватній частині Електронного кабінету (розділ «Податкова декларація» в режимі «ЕК для громадян») система самостійно заповнює частину полів на основі даних із державних реєстрів — зокрема, інформацію про доходи та майно.
Фахівці зазначають, це не тільки економить час, а зменшує ризик помилок та спрощує перевірку внесених даних.
Після заповнення декларацію можна одразу надіслати до податкової разом зі скан-копіями необхідних документів. Такий спосіб особливо зручний для громадян, які оформлюють податкову знижку.

Подання через застосунок «Моя податкова»

Через застосунок «Моя податкова» можна авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП), заповнити та перевірити декларацію та подати її онлайн у кілька кліків.
Мобільний формат особливо зручний для тих, хто цінує швидкість і не має можливості працювати з комп’ютером.
Ті, хто не користується цифровими сервісами, можуть подати декларацію особисто або через уповноважену особу чи надіслати поштою з повідомленням про вручення.

У ДПС нагадали про строки подання податкової декларації для різних платників

Finance.ua вже писав, що у межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки. Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів.
До 1 травня звітність подають:
  • фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які зобов’язані декларувати доходи,
  • фізичні особи — контролери КІК,
  • фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування,
  • особи, що провадять незалежну професійну діяльність.
За матеріалами:
Finance.ua
