Квартири подорожчають через конфлікт в Ірані. Що станеться з ринком нерухомості в 2026?

Чи зупиниться війна протягом місяця, як обіцяв Трамп? Поки такої відповіді ніхто не дає.

На YouTube-каналі Finance.ua вийшло нове відео про те, як загострення конфлікту навколо Ірану може вплинути на курс валют, ціни на пальне, будматеріали та продукти в Україні.

Чому війна на Близькому Сході впливає на ціни в українських магазинах

Хоча гармати гуркочуть за тисячі кілометрів від України, глобальна економіка сьогодні — це настільки заплутаний клубок, що будь-який удар по світових бензоколонках швидко відгукується у гаманцях звичайних людей, мов луна в горах. Саме тому події навколо Ірану зараз розглядають під мікроскопом і поважні економісти, і азартні гравці фінансових ринків, і центральні банки.

Одним із ключових факторів стала ситуація навколо Ормузької протоки — стратегічного морського коридору, через який проходить близько 20% світових постачань нафти та значні обсяги зрідженого природного газу.

Через загострення конфлікту сотні танкерів почали затримуватися біля входу до протоки, а страхові компанії відмовляються покривати ризики для суден у цьому регіоні. На початку березня приблизно 150 танкерів опинилися в очікуванні проходу.

Такі перебої швидко відобразилися на світових енергетичних ринках. Європейські нафтопереробники, які значною мірою залежать від постачань із Перської затоки, почали відчувати дефіцит, що вже впливає на ціни на пальне.

Чи може бензин коштувати 100 гривень

За словами директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, будь-які перебої з поставками нафти миттєво впливають на європейський ринок, а Україна, яка імпортує більшість нафтопродуктів з ЄС, автоматично відчуває цей ефект.

Засновник групи Prime Дмитро Льоушкін зазначає, що в разі тривалої блокади Ормузької протоки ціни на бензин і дизель теоретично можуть зрости до 100−150 грн за літр. Водночас він допускає, що США та ЄС можуть використати стратегічні запаси нафти, щоб стримати різке подорожчання.

Окрім нафти, напруження на Близькому Сході вдарило й по газовому ринку. Через Ормузьку протоку проходить приблизно п’ята частина світового експорту зрідженого природного газу.

На європейському ринку ціни вже зросли більш ніж на 20%, а в Україні газ на ринку подорожчав приблизно до 28 тис. грн за тисячу кубометрів. Водночас для населення тариф поки залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр, оскільки під час воєнного стану діє мораторій на підвищення цін.

Валютний ринок

Геополітична напруга вплинула і на валютний ринок. Інвестори традиційно переходять у «безпечні активи»: долар, золото та державні облігації США.

На початку березня офіційний курс долара в Україні зріс приблизно на 26 копійок, а євро вперше перевищив 50 грн, досягнувши близько 50,8 грн.

Зростання цін

Окрім енергоносіїв, експерти прогнозують і зростання цін на продукти. За оцінкою заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ціни на продовольство можуть зрости приблизно на 10−12% вже цієї весни.

Чи зупиниться війна протягом місяця, як обіцяв Трамп? Поки такої відповіді ніхто не дає. Передбачити складно, адже за інформацією Reuters, ізраїльські військові вже оголосили про нову хвилю ударів по Тегерану. Тож якщо блокада триватиме довше, ніж очікується, наслідки можуть відчути не лише країни Близького Сходу, а й економіки по всьому світу — включно з Україною.

Зростання цін на енергоносії може потягнути за собою подорожчання будівельних матеріалів. Метал, цемент, пластик і теплоізоляція напряму залежать від вартості енергії та нафти.

За оцінками експертів, метал може подорожчати до 30%, а полімерні матеріали та утеплювачі — приблизно на 35% у найближчі місяці. Це може підвищити собівартість будівництва та поступово вплинути на ціни на новобудови.

