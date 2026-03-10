НБУ послабив гривню до нового історичного мінімуму: аналітики пояснили, що відбувається на валютному ринку Сьогодні 14:02 — Валюта

Курс буде рухатися до рівня 45 грн/$ до кінця року

Минулого тижня Національний банк послабив курс гривні до понад 43,8 грн за долар США, попри відносно стабільну ситуацію з дефіцитом валюти на ринку.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти

Дефіцит валюти на ринку за підсумками чотирьох робочих днів зріс лише на 7% до $579 млн зі зміщенням у бік роздрібного сегменту.

Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку скоротилася на 28% до $338 млн, тоді як у роздрібному сегменті вона склала $241 млн, що є максимумом за 13 місяців.

Попри майже незмінний дефіцит валюти, НБУ скоротив свої інтервенції. За минулий тиждень вони склали $770 млн, що на 5% менше від попереднього тижня і нижче від цьогорічного середньотижневого обсягу.

Курс гривні досяг нового історичного рівня

Гривня послабшала до 43.81 грн/$ минулого четверга, що є найвищим історичним рівнем вартості долара США.

Гривня послабшала до 43,81 грн за долар минулого четверга, icu.ua

Загалом за тиждень гривня послабшала на 1.5% до 43.73 грн/$, а з початку року на 3.3%.

Відносно євро гривня, навпаки, посилилася минулого тижня на 0.6%.

Аналітики пояснюють девальвацію політикою НБУ

«Рішення НБУ різко послабити гривню минулого тижня складно пояснити ринковими факторами, адже й дефіцит на ринку, і обсяги інтервенцій не змінилися помітно порівняно з попереднім тижнем. Тож девальвацію гривні варто інтерпретувати як свідоме рішення НБУ зробити черговий крок у напрямку керованої девальвації», — пояснюють аналітики ICU.

Щоб не допуcтити посилення девальваційних очікувань, НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні. Однак до кінця року кроки з девальвації гривні будуть повторюватися і загалом курс буде рухатися до рівня 45 грн/$ до кінця року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк не бачить підстав для різкого коливання курсу валют в Україні. Одним із ключових факторів стабільності є значні міжнародні резерви країни, які на початку 2026 року становили майже 60 млрд дол.

«Ми не бачимо підстав для того, щоб курс „вилітав у космос“. У нас є непогана „подушка безпеки“ — наші міжнародні валютні резерви, які на початку 2026 року сягали майже 60 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж ми мали на початку 2022 року. Плюс ми надалі передбачаємо значні обсяги зовнішнього фінансування. У нас є певний досвід у макроекономічному управлінні. Ми пройшли через багато викликів», — заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

