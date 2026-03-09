НБУ зафіксував зниження попиту на валюту Сьогодні 08:33 — Валюта

Попит на долар зменшився, на євро залишився стабільним

У лютому 2026 року чистий попит на іноземну валюту в Україні скоротився як у безготівковому, так і у готівковому сегментах. Водночас Національний банк зменшив обсяги валютних інтервенцій із продажу валюти.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.

Попит на готівкову валюту

За даними НБУ, чистий попит на готівкову іноземну валюту у лютому знизився до 0,5 млрд доларів. У період із жовтня 2025 року до січня 2026 року цей показник становив 0,7−0,8 млрд доларів.

Скорочення попиту пояснюється зменшенням більш ніж удвічі обсягів чистої купівлі готівкового долара. Водночас попит на євро залишався майже незмінним.

Національний банк зменшив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. У лютому чистий продаж валюти становив близько 3 млрд доларів.

Курс гривні до долара

У лютому середній офіційний курс гривні до долара США послабився незначно, приблизно на 0,5%.

Водночас курс гривні до євро знизився суттєвіше, приблизно на 1,3%. Це пов’язано з послабленням долара на світових валютних ринках.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1% з 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ станом на 5 березня. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що причини ослаблення національної валюти є очевидними.

«До сезонних факторів, пов’язаних зі збільшенням тиску з боку дефіциту торгівельного балансу, що обумовлює помірну девальвацію наприкінці — початку року, додалися події на Близькому Сході», — заявив Гетманцев.

