0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ зафіксував зниження попиту на валюту

Валюта
355
Попит на долар зменшився, на євро залишився стабільним
Попит на долар зменшився, на євро залишився стабільним
У лютому 2026 року чистий попит на іноземну валюту в Україні скоротився як у безготівковому, так і у готівковому сегментах. Водночас Національний банк зменшив обсяги валютних інтервенцій із продажу валюти.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.

Попит на готівкову валюту

За даними НБУ, чистий попит на готівкову іноземну валюту у лютому знизився до 0,5 млрд доларів. У період із жовтня 2025 року до січня 2026 року цей показник становив 0,7−0,8 млрд доларів.
Скорочення попиту пояснюється зменшенням більш ніж удвічі обсягів чистої купівлі готівкового долара. Водночас попит на євро залишався майже незмінним.
Національний банк зменшив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. У лютому чистий продаж валюти становив близько 3 млрд доларів.

Курс гривні до долара

У лютому середній офіційний курс гривні до долара США послабився незначно, приблизно на 0,5%.
Водночас курс гривні до євро знизився суттєвіше, приблизно на 1,3%. Це пов’язано з послабленням долара на світових валютних ринках.
У лютому середній офіційний курс гривні до долара США послабився незначно
У лютому середній офіційний курс гривні до долара США послабився незначно, bank.gov.ua
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що у початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1% з 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ станом на 5 березня. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що причини ослаблення національної валюти є очевидними.
«До сезонних факторів, пов’язаних зі збільшенням тиску з боку дефіциту торгівельного балансу, що обумовлює помірну девальвацію наприкінці — початку року, додалися події на Близькому Сході», — заявив Гетманцев.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаНБУДоларГривняЄвроКурс валют
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems