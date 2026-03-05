Цифрове євро: що готує ЄС для забезпечення платіжного суверенітету Вчора 18:34 — Валюта

Цифрове євро: що готує ЄС для забезпечення платіжного суверенітету

Шість із десяти європейських транзакцій проходять через американську інфраструктуру, таку як Visa, Mastercard та PayPal. Брюссель хоче змінити це за допомогою цифрового євро, свого найамбітнішого плану.

Залежність ЄС від іноземних платіжних схем стала нестерпною в епоху торговельних війн, санкцій та геополітичної фрагментації, пише euronews

Європа дотримується двосторонньої стратегії: публічної ініціативи, цифрового євро, цифрової валюти центрального банку, що випускається Європейським центральним банком (ЄЦБ), та приватної ініціативи, платіжних мереж «з рахунку на рахунок», таких як Wero, що підтримуються великими європейськими банками.

Цифрові гроші

Як йдеться в публікації, ЄЦБ планує випускати цифрові гроші, які будуть прямою вимогою до центрального банку, а не до комерційного банку. Вони не будуть коливатися, як біткойн, не будуть оброблятися через США, як дебетова картка, і будуть законним платіжним засобом, на відміну від стейблкоїнів.

Євросистема запросить європейських постачальників платіжних послуг у 2026 році висловити зацікавленість в участі в пілотному проекті цифрового євро, запланованому на другу половину 2027 року.

Ця ініціатива є результатом рішення Ради керівних органів Європейського центрального банку продовжити проект, а остаточне рішення про випуск цифрового євро буде прийнято за умови прийняття відповідного законодавства ЄС.

12-місячний пілотний проект оцінюватиме технічну та операційну готовність за допомогою контрольованих транзакцій, що відображають дизайн, але не матимуть статусу законного платіжного засобу.

Законодавча затримка

Європейська комісія подала на розгляд своє рішення щодо цифрового євро ще в червні 2023 року. Майже три роки потому Європейський парламент так і не прийняв переговорної позиції.

Комітет з економічних та монетарних питань (ECON) неодноразово блокував ключові поправки, включаючи положення, що передбачають повну онлайн-функціональність поряд із офлайн-режимом.

Думки екпертів

Джудіт Арнал, старша наукова співробітниця CEPS та Real Instituto Elcano, стурбована тим, як Брюссель трактує цю проблему: «Мене трохи лякає нинішня позиція, яку я чую в Європейському парламенті. Вони «змішують деякі речі, по суті, кладуть в один кошик Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Microsoft».

Вона пояснює, що екосистема роздрібних платежів має чіткі рівні. Visa та Mastercard домінують на рівні схеми, правилах та рейках. Але в обробці та еквайрингу «ми покладаємося виключно на компанії з ЄС. Тож тут немає жодної залежності». Тим часом Apple Pay та Google Pay є цифровими контейнерами: зручно, так, але не загроза суверенітету. «Apple Pay створює можливі проблеми конкуренції. Це проблеми іншого характеру, і ми не повинні їх змішувати, тому що поганий діагноз призведе до поганих ліків».

Її занепокоєння полягає в тому, щоб «стати схожим на риторику антиамериканських компаній, ототожнюючи адміністрацію Трампа з приватними компаніями». Одна справа — геополітичний спір; вона стверджує, що зовсім інша — «просто відрізати 27 держав-членів від схем Visa та Mastercard».

Wero, загальноєвропейський гаманець, що підтримується Європейською платіжною ініціативою (EPI), працює у Франції, Німеччині та Бельгії, а угоди про сумісність поширюються по всій Європі.

Директор зі стратегії EPI Людовік Франческоні окреслив як амбіції, так і їхні обмеження: «Європа — це відкрита економіка, і міжнародні схеми сьогодні становлять шість із десяти транзакцій, особливо це стосується міжнародних платежів.. Мета полягає в перебалансуванні та пропозиції альтернативи. Потужне європейське рішення підвищує конкуренцію, зміцнює стійкість і надає банкам і торговцям більше вибору».

